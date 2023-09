Ernie má niektoré kontroverzné názory na vedu. Popredný čínsky četbot s AI, ktorý bol predstavili 31. augusta, tvrdí, že kovid sa začal šíriť medzi americkými fajčiarmi elektronických cigariet v júli 2019. A až neskôr toho roku sa vírus dostal do čínskeho mesta Wu-chan prostredníctvom amerických homárov. Informuje o tom The Economist.

V otázkach politiky si však čínsky četbot nie je až taký istý. Ernie je zmätený otázkami, ako „Kto je čínsky prezident?“. Povie vám síce meno Si Ťin-pchingovej matky, ale nie mená jeho súrodencov. Ak sa spýtate na nevýhody socializmu, zanecháva prázdnotu. Často sa pokúša presmerovať citlivé konverzácie slovami: „Poďme sa rozprávať o niečom inom."

Pre čínskych používateľov, ktorí poznajú silne cenzurovaný internet, to nebude veľkým prekvapením. Môžu byť viac zaujatí jeho pôvodom. Ernie je dielom Baidu, čínskeho technologického giganta, ktorý už roky nesiaha na konkurenciu. Teraz sa však firma vďaka pokroku AI vracia na scénu.

Pred desiatimi rokmi bol Baidu, ktorý prevádzkuje najväčší čínsky vyhľadávač, centrom internetu v krajine. Spolu s Alibaba a Tencent, dvoma najhodnotnejšími internetovými obchodmi v Číne, vytvoril triumvirát známy ako „bat“ (netopier). Keďže zahraničné vyhľadávače boli v Číne zakázané alebo silne cenzurované, čelil slabej konkurencii.

Hodnota Baidu klesla

Baidu nikdy nestratil svoju dominanciu v tomto smere; stále má viac ako 90 percent návštevnosti prostredníctvom vyhľadávacích dopytov v Číne. Posuny v technologickom prostredí však zanechali v spoločnosti tieň bývalej identity. Väčšina čínskych používateľov internetu teraz pristupuje na web prostredníctvom superaplikácií, ako je WeChat spoločnosti Tencent. Peniaze z reklamy sa presunuli k Douyin, čínskemu bratrancovi TikTok. Doručovacia platforma Meituan a e-commerce firma Pinduoduo prekonali hodnotu Baidu vo výške 50 miliárd dolárov. V snahe o napodobnenie spustila firma svoje vlastné doručovacie a nákupné riešenia spolu s ďalšími službami, ako sú platby a sociálne médiá. Tieto väčšinou zlyhali. Trhová kapitalizácia spoločnosti je teraz ekvivalentná jednej osmine kapitalizácie spoločnosti Tencent, čo je pokles oproti jednej pätine pred piatimi rokmi.



Zavedenie AI spoločnosťou Baidu však opäť vyvoláva nadšenie. Ernie bol za prvých 19 hodín od svojho vydania stiahnutý miliónkrát. Akcie spoločnosti sa v ten deň zhodnotili o viac ako štyri percentá, keď analytici, investori aj bežní ľudia bombardovali robota otázkami. Hoci štyri ďalšie firmy vrátane spoločnosti SenseTime, ktorá sa zaoberá rozpoznávaním tváre, spustili podobné služby v ten istý deň a šiestim ďalším udelila súhlas čínska vláda, najväčší rozruch vyvoláva Ernie.

Boli medzi prvými

Výkonný riaditeľ a spoluzakladateľ Baidu Robin Li minulý mesiac povedal, že zavedenie AI bolo pre spoločnosť „zmenou paradigmy“. Napriek tomu sa to nestalo zo dňa na deň. Roky investícií zmenili Baidu na jednu z najsofistikovanejších čínskych spoločností so systémom, ktorý zahŕňa návrhy čipov, rámec pre hlboké učenie a vlastné modely a aplikácie. Spoločnosť začala budovať Ernieho v roku 2019, čím sa stala jednou z prvých, ktoré experimentovali s takouto generatívnou AI.



Veľa z toho, čo príde pre Baidu, bude závisieť od tvorby politiky v Pekingu a Washingtone. Obmedzenia Bidenovej administratívy na predaj pokročilých čipov do Číny spôsobujú spoločnosti ťažkosti. Takmer všetky čipy, ktoré by potrebovala, sa vyrábajú mimo Číny. Použitie väčšieho množstva čipov s nižším výkonom je možné, ale drahé, uzatvára The Economist.