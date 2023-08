Čínska vláda spoločne s centrálnou bankou prisľúbili ďalšiu finančnú podporu pre malé podniky. Podľa analytikov to signalizuje obavy Pekingu z dôsledkov slabého zotavovania ekonomiky pre kľúčový súkromný sektor.

V rámci nových opatrení Peking uviedol, že finančné inštitúcie by mali niektorým malým a stredne veľkým podnikom vo výrobnom sektore poskytovať cielenú a diverzifikovanú finančnú podporu, pričom krátko predtým vláda oznámila predĺženie úverových programov určených na podporu menších firiem do konca budúceho roka. Menšie podniky v kľúčových priemyselných odvetviach by zároveň mali byť chránené pred negatívnymi dôsledkami kurzových výkyvov.

Súkromný sektor sa na ekonomickej aktivite Číny, druhej najväčšej ekonomiky sveta, podieľa 60 percentami. Navyše, zabezpečuje drvivú väčšinu pracovných miest v mestách. Počas troch rokov krízy spôsobenej pandémiou však práve súkromný sektor výrazne utrpel.