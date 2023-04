Znížená DPH by sa mohla uplatňovať na oveľa širšie portfólio produktov a služieb, ktoré sa týkajú kultúry a kreatívneho priemyslu. Avizuje to Ministerstvo kultúry (MK) SR v súvislosti s poslaneckým návrhom novely zákona o dani z pridanej hodnoty. Legislatívna iniciatíva predložená na májové rokovanie Národnej rady SR ráta so znížením DPH na desať percent napríklad v prípade lístkov do divadiel, kín či múzeí, audiokníh, časopisov či predplatného pre online periodiká.

„Musíme sa snažiť povzbudiť ľudí, aby sa vracali do koncertných siení, múzeí, galérií či kín. Musíme podporovať tiež kvalitných novinárov a novinárky, aby si ich dôležitú prácu mohlo prečítať čo najviac ľudí a overené zdroje boli verejnosti finančne čo najdostupnejšie,“ dodala ministerka kultúry SR Natália Milanová.

Poslanecký návrh predložili poslanci OĽaNO Milan Vetrák a Milan Potocký, návrhom chcú pomôcť kultúre ako jednému zo sektorov najpostihnutejších obmedzeniami počas pandémie. „Týmto opatrením nielenže pomôžeme podnikateľom a aktérom pôsobiacim v kultúre a kreatívnom priemysle, ale aj širokej verejnosti, ktorá je po mnohých celospoločenských, energetických a ekonomických krízach vyčerpaná a frustrovaná,“ skonštatoval Potocký.

V prípade schválenia návrhu by sa nižšia sadzba DPH uplatňovala od 1. januára 2024.