Ekonóm Nouriel Roubini sa spojil s Goldman Sachs Group, aby spustili prvý zo súboru plánovaných finančných produktov, ktoré ponúkajú investorom alternatívne bezpečné útočisko v prípade veľkého krachu trhu. Informovala o tom agentúra Bloomberg.

N. Roubini, známy svojou prezieravosťou pri bubline na trhu s nehnuteľnosťami, ktorá vyvolala krízu v roku 2008, je spoluzakladateľom Atlas Capital Team. Pomáha rozvíjať investičné stratégie, ktoré chránia pred vysoko rizikovými režimami vrátane nekontrolovanej inflácie, klimatických zmien a občianskych nepokojov.

Atlas Capital Team Index, alebo ACT, ponúka kombináciu krátkodobých a proti inflácii namierených amerických štátnych dlhopisov, ako aj zlatých a amerických realitných investičných trustov. Medzitým sa rozvinuli búrlivé špekulácie o budúcnosti dolára v globálnom menovom poriadku. Aj také mená ako Ray Dalio z Bridgewater Associates či stratég Credit Suisse Zoltan Pozsar prejavili záujem o alternatívne zaistenie.

„Tradičnými bezpečnými aktívami sú dlhotrvajúce dolárové nástroje s pevným výnosom, ako sú dlhotrvajúce štátne dlhopisy,“ povedal N. Roubini v rozhovore. „Človek musí hľadať nové obranné aktíva, ktoré sa zaistia proti inflačnému riziku: krátkodobé dlhopisy, TIPS, zlato a nehnuteľnosti odolné voči klimatickým zmenám.“

Krátko po páde Silicon Valley Bank

Jeho komentáre prichádzajú po páde Silicon Valley Bank, čo vyvolalo masívne presuny na Wall Street od štátnych dlhopisov a dolára k bankovým akciám. Veriteľ so sídlom v San Franciscu investoval miliardy dolárov do dlhodobých dlhopisov v prostredí nízkych úrokových sadzieb, ale nedokázal dostatočne zabezpečiť svoju expozíciu, keďže inflácia rástla a vkladatelia sa stiahli. Zlyhanie banky viedlo k ohláseniu nového nástroja Federálneho rezervného systému, ako aj dodatočnej kontrole širšej expozície bánk voči dlhodobejším dlhom.

Zatiaľ čo Silicon Valley Bank bola „jedinečná vo svojej zraniteľnosti voči nerealizovaným stratám v oblasti cenných papierov s cieľom vymazať svoj vlastný kapitál, v prípade mnohých iných bánk by bola zničená tretina až polovica kapitálu, ak by sa straty realizovali,“ dodal N. Roubini. „Všetky tieto obrovské straty súvisia s nárastom dlhých výnosov.“

Atlas plánuje ponúkať anuity, swapy s celkovým výnosom a iné deriváty založené na indexe ACT. Hovorca spoločnosti Goldman to odmietol komentovať. Podľa výkonného riaditeľa Atlasu Rezu Bundyho produkty využívajú dopyt po proaktívnom investovaní na ochranu pred existenčnými hrozbami tvárou v tvár zvýšenej inflácii, geopolitickým rizikám a zmenám životného prostredia.

„To všetko potenciálne vytvára makroekonomické tlaky a napätie na finančných trhoch,“ dodal R. Bundy. „Vlády čelia nevyriešenej potrebe tlačiť viac peňazí na zvládnutie týchto hrozieb, čo pravdepodobne znehodnotí tieto meny, takže investori budú nútení chrániť svoje aktíva.“

Pre široký okruh investorov

Investičná firma so sídlom v Perzskom zálive tvrdí, že prípadne spustí fond obchodovaný na burze založený na indexe, po ktorom budú nasledovať priamo distribuované maloobchodné ponuky vrátane verzie založenej na blockchaine alebo tokenizovanej verzii. Pritom N. Roubini kráča po tenkej hranici medzi svojou otvorenou kritikou kryptopriemyslu a jeho deklarovaným cieľom poskytnúť „možnosť finančného začlenenia“ tým, že ponúkne nový produkt širokému okruhu investorov. Atlas hovorí, že na tokenizovanej verzii spolupracuje s Fireblocks, krypto startupom podporovaným jedným z fondov Alphabet. Hovorkyňa Fireblocks spoluprácu potvrdila.



„Ak by mala byť priemerná inflácia v tomto desaťročí šesť percent, a nie dvojpercentná, čo je skromný a pravdepodobný scenár, 10-ročné výnosy štátnych dlhopisov by museli byť aspoň osem percent. Dnes sa pohybujú okolo 3,5 percenta a minulý rok to bol krvavý kúpeľ pre portfóliá s pevným výnosom typu 60/40,“ dodal N. Roubini.

Klasické investovanie 60/40 a investovanie s paritou rizika je založené na „negatívnej korelácii medzi cenami akcií a dlhopisov: riziko zapnuté, riziko vypnuté, rast a recesia. To však predpokladá nízku a stabilnú infláciu.“