V National Zoo v americkom Washingtone sú pandy veľké úplne všade. Tri žijú v ázijskom pavilóne za 50 miliónov dolárov. V obchodoch so suvenírmi si návštevníci môžu kúpiť pandie tričká, klobúky či magnetky na chladničku. Výbeh s pandami zas 24 hodín denne natáčajú kamery, ktorých live záznam si môžu zvedavci pozrieť na internete. Dokonca aj QR kód na rezerváciu vstupeniek do zoo zobrazuje siluetu pandy.

Teraz, po viac než 50 rokoch, však „washingtonské“ pandy odchádzajú naspäť domov a možno sa už nikdy nevrátia, píše agentúra Bloomberg.

Panda ako nástroj diplomacie

Tri pandy z National Zoo sa musia do decembra vrátiť do Číny, pretože tento mesiac vyprší platnosť dohody o ich vypožičaní, ktorú zoo uzavrela s čínskou agentúrou pre ochranu prírody. Tri ďalšie americké zoo s čínskymi pandami – Atlanta, San Diego a Memphis – už svoje exempláre buď vrátili, alebo ich to ešte len čaká.

Hoci Spojené štáty i Čína popierajú, že by šlo o politiku, Peking dlhodobo využíva „pandiu diplomaciu“ na získanie priazne iných krajín, odmeňovanie spojencov a trestanie nepriateľov. Odchod pánd z Ameriky navyše prichádza v čase, keď vzťahy medzi Pekingom a Washingtonom ešte nikdy neboli také zlé.

Americké zoo si pandy prenajímajú a podpisujú s Čínou zmluvy na statisíce dolárov. Peking im prvé pandy daroval v roku 1972, keď sa vtedajšiemu americkému prezidentovi Richardovi Nixonovi podarilo znormalizovať vzťahy medzi týmito dvomi veľmocami.

„Z gesta dobrej vôle z čias Nixonovej diplomacie sa zmenili na znak súčasného nesúladu,“ podotkla Lizzi C. Leeová z Asia Society Policy Institute. Pandy podľa nej dnes slúžia ako meradlo rivality a nedôvery panujúcej medzi Čínou a Spojenými štátmi.

Nejde o politiku

Existuje mnoho nepolitických dôvodov, prečo idú pandy domov. Jedným z možných vysvetlení je, že už dosiahli vek, keď by sa tak či tak museli vrátiť do Číny. Ich pôvodný odchod musel byť totiž vplyvom pandémie odložený.

Keďže pandy už nie sú klasifikované ako ohrozené, Čína buduje vlastnú sieť národných parkov a nemá už možno tak naliehavú potrebu posielať ich do zahraničia za účelom ochrany a rozmnožovania.

Nie je jasné, či sa pandy do Washingtonu opäť vrátia. Ich odchod môže byť len dočasný. Aj v roku 1999 sa National Zoo musela bez nich na rok zaobísť, kým sa znovu vrátili. Je možné, že Čína ich v rámci budúcich diplomatických dohôd ponúkne ako odmenu.

Neistá budúcnosť

Možný návrat pánd nevylúčila ani jedna z krajín. Môže to pokojne znamenať, že napäté vzťahy čaká dramatická zmena k lepšiemu.

Cieľom amerického prezidenta Joea Bidena je osobne sa stretnúť s čínskym prezidentom Si Ťin-pchingom. Si by sa mal v San Franciscu zúčastniť tohtoročného fóra Združenia pre hospodársku spolupráce v Ázii a Tichomorí.

Zdroj z prostredia Bidenovej administratívy prezradil, že Spojené štáty majú v pláne otázku návratu pánd s Čínou prediskutovať. Ani čínska ambasáda vo Washingtone nevylúčila možnosť návratu.

„ V oblasti chovu, prevencie a kontroly chorôb, technických výmen a zlepšovania informovanosti verejnosti boli dosiahnuté mnohé priaznivé výsledky,“ zhrnul hovorca ambasády Liu Pengyu. Obe krajiny podľa neho spolu komunikujú o „budúcej spolupráci v oblasti ochrany a výskumu pánd veľkých“.