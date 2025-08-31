Kľúčovými hybnými silami sociálnych a ekonomických zmien sú mladí ľudia. Predstavujú ľudský kapitál každej krajiny. Napriek tomu v Európe vyrastá silná generácia mladých (tzv. NEET), ktorí nie sú ani zamestnaní, ani vo vzdelávacom procese alebo v odbornej príprave.
V roku 2024 rovných 11 percent ľudí vo veku 15 až 29 rokov patrilo v EÚ k tejto skupine. Únia si stanovila cieľ znížiť tento podiel pod deväť percent do roku 2030. Ku koncu minulého roka cieľ splnilo len 11 z 34 európskych krajín. Nepodarilo sa to ani Slovensku. Síce bolo s hodnotou 10,7 percent pod priemerom EÚ, no problém je čoraz vypuklejší aj u nás.
Prezidentka Asociácie personálnych agentúr Slovenska (APAS) Zuzana Rumiz vysvetlila, že generácia Z, teda mladí ľudia narodení približne po roku 1997, vstupujú na pracovný trh s iným nastavením, očakávaniami a zručnosťami, než na aké boli zamestnávatelia v minulosti zvyknutí. Ich uplatnenie tak podľa nej naráža na viacero prekážok. „Mnohí mladí uchádzači prichádzajú na trh práce po štúdiu bez reálnych skúseností. Slovenský vzdelávací systém stále často zanedbáva praktické prepojenie s biznisom.“
Zabudnite na generáciu Z. Mladí sa stali generáciou prázdnych životopisov
Generácia Z podľa nej často kladie dôraz na tzv. „work-life balance“, zmysluplnú prácu a flexibilitu – „čo je pozitívne, no zároveň môžu mať na začiatku kariéry prehnané očakávania ohľadom náplne práce, rýchleho rastu či odmeňovania, ktoré nie sú vždy zlučiteľné s realitou juniorských pozícií“.
Skúsenosti personálnej agentúry Grafton Recruitment potvrdzujú aj to, že mladí Slováci sú pri hľadaní práce vyberaví. Žijú obklopení obrovským množstvom informácií a sú zvyknutí na svet sociálnych médií, kde sa všetko mení veľmi rýchlo, uviedla odborníčka z personálnej agentúry Jitka Kouba. Aj preto majú mladí vo vzťahu k práci pomerne vysoké očakávania a hľadanie ideálneho zamestnania im tak trvá dlhšie, doplnila. Navyše ich podľa nej netlačia ani záväzky v podobe rodiny a výdavkov na deti či hypotéku.
Bez prisťahovalcov niet rastu. Dôkazom je nečakane dobrá kondícia pracovného trhu eurozóny
Podiel mladých ľudí patriacich do kategórie NEET sa v Európe výrazne líši. Podľa štatistík Eurostatu sa v roku 2024 pohyboval od 4,9 percenta v Holandsku až po 19,4 percenta v Rumunsku. Vo všeobecnosti majú juh a juhovýchod Európy podstatne vyššie miery NEET, zatiaľ čo sever a západ Európy obstojí lepšie, informoval Euronews.
Z piatich najväčších európskych ekonomík až štyri zaznamenali hodnoty NEET nad priemerom EÚ: Taliansko (15,2 percenta), Francúzsko (12,5 percenta), Spojené kráľovstvo (12,1 percenta) a Španielsko (12 percent). Nemecko má najnižšiu mieru 8,5 percenta mladých ľudí klasifikovaných ako NEET.
Európsky pracovný trh vysiela varovné signály. Zamestnanci sú na tom stále horšie
Celkovo býva generácia Z často označovaná za problémovú, náročnú či dokonca zvláštnu. Mnohí mladí ľudia sú frustrovaní a nevidia zmysel v tradičnom kariérnom postupe. Niektorí to pripisujú pandémii a dlhému obdobiu izolácie počas najkritickejších rokov ich života.
Podľa správy Owl Labs až 45 percent mladých pracovníkov hlási zvýšenú mieru stresu a mnohí z nich hľadajú lepšie finančné ohodnotenie, vyváženejší pracovný život a viac príležitostí na kariérny rast.
- Slovenské, poľské aj maďarské ženy prevyšujú mužov
- Rozdiely medzi pohlaviami z hľadiska NEET sú v niektorých krajinách výrazné. Muži majú vo všeobecnosti nižšie miery než ženy. Priemer v EÚ ukazuje, že 10 percent mladých mužov je NEET v porovnaní s 12,1 percenta mladých žien. Najvypuklejšia situácia je ale v Maďarsku, Poľsku a na Slovensku, kde miera NEET u žien prevyšuje mieru u mužov o 40 percent.