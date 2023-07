Predajcovia vo svete zarábajú na rozruchu, ktorý vzbudil v kinách práve uvádzaný film o bábike Barbie. Predávajú sa náušnice, parfumy, kombinézy a šaty v ružovom nablýskanom štýle podľa Barbie.

Vzhľadom na to, že mnohí spotrebitelia míňajú v čase zvýšených životných nákladov menej, maloobchodníci sa chytajú príležitosti, ako presvedčiť zákazníkov, aby kupovali drahší tovar, a zvýšili tak ich tržby.

Píše o tom agentúra Reuters.

Nostalgia z detstva

Rozsiahla ponuka produktov, z ktorých mnohé sú určené dospelým, stavia na nostalgiu. Tú Barbie predstavuje pre mnohých ľudí, ktorí sa s touto bábikou hrali v detstve.

Spoločnosť Mattel, ktorá značku vlastní, si kladie za cieľ, aby film obnovil nostalgickú príťažlivosť bábiky a zároveň začlenil Barbie do psychiky novej generácie.

Od filmu sa očakáva, že zvýši celosvetový predaj bábik Barbie. Ten sa vlani po rekordnom raste v čase pandémie znížil.

„Nemyslím si, že by sme niekedy videli toľko partnerstiev so značkami, ktoré by vzišli z jedného filmu," povedala Jo Ashdownová z agentúry Mando-connect zaoberajúcej sa partnerstvom so značkami.

Ružové šialenstvo

Kolekcia Barbie, ktorú predstavila Zara, síce obsahuje 17 detských odevov a doplnkov, vrátane ružových jednodielnych plaviek, batohu a tenisiek, no ponuka pre ženy je oveľa širšia a obsahuje 85 položiek.

Taktiež muži si môžu kúpiť trendový fuchsiový oblek alebo kovbojské topánky a džínsovú košeľu, ktoré zodpovedajú štýlom, aké nosí Ryan Gosling v úlohe Barbiinho priateľa Kena.

Kolekcie inšpirované Barbie uviedli na trh značky oblečenia a obuvi od H&M cez Primark, Gap, Superga a Crocs. Parfumová voda Zara Barbie, náušnice a ružová skrátená mikina s kapucňou boli do stredy na britských stránkach značky vypredané.

Fuchsiové dvojradové sako pre muža v cene 89,99 libry (približne 103 eur) tiež nebolo skladom.

Dámska mikina Gap Barbie bola na internete k dispozícii iba vo veľkosti XXS. Pár obuvi Crocs Barbie za 59,99 dolára - o desať dolárov viac ako za bežné crocsy - bol na internetovej stránke firmy Crocs vypredaný.

Značka batožiny Beis mala poradovník na všetky tri veľkosti kufrov v ružovej farbe podľa Barbie. Aj ich cena bola vyššia ako obvyklá farebná škála značky.

Walmart ponúka zberateľom bábiky Barbie v rôznych odtieňoch pleti a rôznych účesoch za 45 dolárov.

Značka to môže prehnať

Šialenstvo sa rozšírilo aj mimo maloobchodných predajní: hotely Hyatt a Hilton ponúkajú apartmány s motívom Barbie v mestách, ako je Bogota v Kolumbii a Kuala Lumpur v Malajzii.

Obrovské množstvo tovaru - od kobercov Barbie až po kefky na zuby Barbie - vyvoláva možnosť, že to značka preženie.

Obnovený dôraz na rozmanitosť a začlenenie zo strany spoločnosti Mattel, maloobchodných partnerov i samotného filmu by však mohol poskytnúť dostatok noviniek, ktoré záujem ľudí udržia, uzatvára Reuters.