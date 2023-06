Ministerstvo zdravotníctva SR podľa Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) trvá na zmenách, ktoré má priniesť reforma nemocníc. Neustúpi pri konsolidácii detských ambulantných pohotovostí ani pri rušení pôrodníc v piatich nemocniciach. ZMOS chce preto svoje požiadavky o ich zachovaní predstaviť vybraným politickým stranám.

„Pokiaľ ide o optimalizáciu siete nemocníc, spoločnú reč sme nenašli,“ informoval predseda združenia Jozef Božik po stredajšom rokovaní s ministrom zdravotníctva Michalom Palkovičom na pôde rezortu. Zopakoval, že ZMOS so súčasným modelom reformy nemocníc nesúhlasí, pretože môže ohroziť dostupnosť zdravotnej starostlivosti vo vybraných regiónoch.

Chce preto ešte pred voľbami osloviť tie politické strany, ktoré by mohli získať aspoň päť percent hlasov. „Aby sme ich presvedčili, že zachovanie jednotlivých oddelení je pre mestá, ktoré tu zastupujeme, veľmi dôležité. Zároveň budeme žiadať, že tam, kde sú lekári ochotní slúžiť, chceme zachovať aj ambulantné pohotovosti,“ ozrejmil Božik. S rokovaniami združenie plánuje začať v júni.

Zlepšia komunikáciu

Združenie však ocenilo, že sa s rezortom zdravotníctva dohodlo na lepšej komunikácii. „Rezort bude oslovovať ZMOS a my budeme nominovať ľudí do niektorých komisií, tam kde môžeme nominovať. Aby sme aktívne participovali minimálne na získavaní informácií, ktoré potom pôjdu do územia, a zároveň získali väčší priestor obhajovať našich členov v rámci ZMOS,“ priblížil.

Sieť detských ambulantných pohotovostí sa má v troch fázach zredukovať. Návrh ministerstvo zdravotníctva odôvodňuje okrem iného nedostatkom a preťaženosťou primárnych pediatrov. V súvislosti s optimalizáciou siete nemocníc sa má rušiť aj päť pôrodníc.