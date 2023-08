Zlí šéfovia sú na pracovisku bežným javom. Môže ísť o toxického človeka s prehnanými nárokmi a záľubou v kritizovaní zamestnancov alebo mikromanažéra, ktorý zo seba chrlí nevyžiadané rady či preberá zodpovednosť za plnenie úloh, ktoré by ostatní členovia tímu hravo zvládli sami.

Existujú však tri ďalšie vlastnosti zlých šéfov, ktoré sú oveľa zákernejšie a mnohých prekvapia, prezradil pre portál CNBC zakladateľ firmy Sage Kevin Legg. Konkrétne má na mysli nedostatočné riadenie, prehnanú výrečnosť a prílišnú priateľskosť.

„Všetky tieto vlastnosti sú nielen škodlivé, ale zamestnanci ich priam vítajú,“ dodal Legg s tým, že môžu negatívne ovplyvniť súdržnosť tímu, morálku, úctu a efektívnosť, a to najmä v stresových situáciách.

„Keď treba urobiť ťažké rozhodnutia, prehnane priateľskému šéfovi bude chýbať dôveryhodnosť. Šéf, ktorý zanedbáva riadenie, bude paralyzovaný, čo celú situáciu iba väčšmi zhorší. Príliš výrečný šéf zas zistí, že jeho pokyny všetci zamestnanci ignorujú, pretože ho už dávno prestali počúvať,“ zdôraznil Legg.

Pre CNBC vysvetlil, ako môžu tieto tri vlastnosti uškodiť tímovému duchu:

1. Nedostatočné riadenie

Zamestnanci síce nemajú radi práve mikromanažment, no nedostatočné riadenie sa u zlých šéfov vyskytuje oveľa častejšie.

Podľa Legga možno tento typ nadriadeného ľahko spoznať podľa frázy: „Ak majú moji ľudia nejaký problém, môžu za mnou prísť – moje dvere sú vždy otvorené.“

To je presne to, čo by povedal každý lenivý šéf, ktorý nemá odvahu alebo mu chýba pracovná etika na to, aby svoj tím dokázal viesť. Bez aktívneho manažéra trpí celý kolektív, pretože mladších zamestnancov nemá kto usmerňovať a často to musia robiť na vlastnú päsť.

2. Prehnaná výrečnosť

Šéf, ktorý príliš veľa hovorí, je obvykle „nafúkaný“ a verí, že je tou najinteligentnejšou osobou v celej miestnosti. Tento typ nadriadeného je navyše presvedčený, že musí zamestnancov neustále kritizovať, a presne to bude hlavným programom väčšiny porád.

„Problém spočíva v tom, že zamestnanci svojho šéfa prestanú brať vážne,“ vysvetlil Legg. Naozaj cenné rady alebo skúsenosti tak prídu navnivoč, pretože sa stratia v množstve slov, ktoré zo seba títo šéfovia denne vypustia.

3. Prílišná priateľskosť

Priateľskí šéfovia môžu byť pre tím horší, než sa zdá. „Používaj plytkú a neúčinnú taktiku, keď sa správajú, akoby si oni a podriadení boli na pracovisku rovní,“ vysvetlil Legg.

Ak nedôjde k stanoveniu jasných hraníc, môžu sa zamestnanci cítiť zmätene. Priateľ by im totiž nemal zadávať prácu, písať referencie či schvaľovať povýšenie.

Ešte horšie je, keď šéfovia vymenia priateľstvo za profesijné výsledky a namiesto zásluh začnú rozhodovať na základe sympatií.