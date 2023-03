Nemecký lodiarsky koncern Hapag-Lloyd zaznamenal vlani rast zisku o takmer 90 percent na nový rekord.

Hapag-Lloyd, piaty najväčší prepravca kontajnerov na svete, dosiahol v minulom roku rekordný zisk 17 miliárd eur. Oproti predchádzajúcemu roku to znamená rast o 88 percent. Spoločnosť vyťažila z mimoriadnych prepravných sadzieb na začiatku minulého roka, ktoré jej pomohli zlepšiť financie, investovať do rozšírenia flotily a uskutočniť akvizície. Avšak podobne ako konkurenčná firma Maersk aj Hapag-Lloyd uviedol, že „párty sa skončila“ a tento rok bude omnoho náročnejší. Dôvodom je vysoký rast nákladov.

„Tento rok sme začali celkom solídne, rast ekonomiky sa však spomalil, a to znamená, že sa nevyhneme výraznému poklesu ziskov,“ povedal šéf spoločnosti Rolf Habben Jansen.

Hapag-Lloyd odhaduje, že v roku 2023 by mal dosiahnuť zisk pred úrokmi, daňami, odpismi a amortizáciou v rozmedzí od 4 do 6 miliárd eur. Na porovnanie, v minulom roku dosiahol 19,4 miliardy eur. Podobný prepad predpokladá firma aj pri zisku pred úrokmi a daňami. Vlani tento zisk dosiahol 17,5 miliardy eur, v tomto roku Hapag-Lloyd očakáva, že to bude od 2 do 4 miliárd eur.