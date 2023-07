Tržby slovenských spoločností dosiahli v minulom roku takmer 244,5 miliardy eur. V porovnaní s predchádzajúcim rokom vzrástli o 20 percent. Čistý zisk firiem prekročil 11 miliárd eur a medziročne stúpol o takmer 13 percent.

Na základe účtovných závierok, ktoré sú súčasťou daňových priznaní, o tom informuje spoločnosť Finstat. K dnešnému dňu ich zverejnilo viac ako 256 tisíc slovenských firiem.

„Výrobná spotreba, ktorá predstavuje náklady na výrobu, materiál, energie či náklady na služby, medziročne stúpla o 25,9 percenta. Z toho samotné náklady na spotrebu materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok vzrástli o 31,2 percenta“ konštatuje ďalej analýza.

Napriek tomu, že rok 2022 bol poznačený vojnou a rastúcimi cenami energií, počet spoločností v strate a v zisku sa významne nemenil. V zisku ich bolo takmer 57 percent, v strate okolo 34 percent a na nule necelých deväť percent.

V podobe dane z príjmu odviedli firmy v roku 2022 do štátneho rozpočtu významne viac peňazí ako v roku 2021. Kým aktuálna výška zaplatenej splatnej dane predstavuje 3,97 miliardy eur, rok predtým to bolo 3,08 miliardy eur. Medziročne ide o nárast o 28,8 percenta. Infláciu a zvyšovanie úrokových sadzieb je podľa analýzy možné badať aj v prípade úverov.

Celkový objem úverov medziročne vzrástol o 11,3 percenta, kým minulý rok o jedno percento.

Zaujímavý je vývoj v prípade štruktúry úverov. Kým dlhodobé úvery so splatnosťou viac ako jeden rok klesli medziročne o 2,4 percenta, krátkodobé bežné úvery so splatnosťou do jedného roka narástli o 32,2 percenta.

„Po dvoch rokoch pandémie to môže znamenať vytriezvenie a nové investičné zámery spoločností, avšak rovnako to môže predstavovať aj predvídateľnosť firiem, ktoré očakávajú pokles úrokových sadzieb v budúcnosti, a tak si za vyššie úroky požičiavajú len na krátke obdobie,“ uzatvára Finstat.