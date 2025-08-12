Len máločo dokáže človeku tak účinne znepríjemniť letné posedenie vonku ako komáre. Niektoré slovenské mestá ich každoročne eliminujú, vedci však prišli na nové spôsoby boja s týmto otravným hmyzom. Zdá sa, že ľudstvo by mohlo v budúcnosti účinne zažehnať problémy s komármi aj inak než pracným hľadaním liahnisk a likvidáciou lariev s použitím chemických látok. Nové metódy vyvolávajú aj otázky, z ktorých niektoré súvisia s nákladmi, iné s morálkou.
Infikujú ich pohlavnou chorobou
V júni informovalo viacero zahraničných médií, že vedci už vedia, ako modifikovať genetickú výbavu komárov tak, aby tým spôsobili neplodnosť samičiek. Vedecký tím z Marylandskej univerzity zašiel ešte ďalej a začiatkom leta oznámil, že sa mu podarilo vytvoriť pohlavne prenosnú chorobu, ktorá by samiciam spôsobila smrteľnú plesňovú infekciu.
Reakcie odborníkov vyvolal aj tohtoročný plán jednej biotechnologickej firmy vypustiť do prírody austrálskeho Queenslandu modifikované jedince druhu komár egyptský, ktorý je prenášačom horúčky dengue. Spermie týchto jedincov budú obsahovať jedovaté proteíny skracujúce životnosť samíc. „Spoločnosť Oxitec vytvorila samca komára Aedes aegypti so špeciálnym génom, ktorý zabraňuje tomu, aby sa samičie potomstvo dožilo dospelosti. Samci nezahynú, ale stanú sa nositeľmi nového génu,“ povedal pre TREND parazitológ Nasir Jalili.
