Ženy majú takmer o pätinu nižšie príjmy ako muži, dostávajú priemerne o 100 eur nižší dôchodok, dožívajú sa vyššieho veku a sú ohrozenejšie chudobou. Najčastejšie si ženy odkladajú nízke sumy do 50 eur a pätina si neodkladá vôbec nič. Sporenie investovaním do podielových fondov volí len 18 percent žien, čo je takmer dvakrát menej než u mužov. Vyplýva to z prieskumu spoločnosti 365.invest.

PR manažérka spoločnosti Katarína Dubeňová zdôraznila, že ženy oproti mužom pri investovaní často pociťujú väčšie bariéry, a to od strachu zo straty peňazí cez pocit, že sa investovaniu nerozumejú.

„Vďaka pravidelnému dlhodobému investovaniu s minimálnou sumou však akokoľvek zvolená investičná stratégia môže priniesť investorkám do budúcna zaujímavý výnos, a tak aj dobrý základ pre pasívny príjem v staršom veku či zhodnotenie úspor," vysvetlila Dubeňová.

Na Slovensku v súčasnosti podľa prieskumu investuje len necelá tretina obyvateľstva - strednodobé a dlhodobé sporiace riešenia, medzi ktorými je aj investovanie, volí 57 percent mužov a len 39 percent žien. Konkrétne investovanie do podielových fondov ako sporiace riešenie volí len 18 percent žien. Viac ako 20 percent žien si nedokáže odložiť mesačne nič, do 50 eur mesačne si odkladá 40 percent žien, a to na bežnom účte v banke.

Dáta Štatistického úradu SR zverejnené v roku 2021 udávajú, že ženy zarábajú v priemere menej ako muži a aj ich priemerný dôchodok je približne o 100 eur nižší, pričom do dôchodku odchádzajú skôr. Hoci mužov prežijú približne o sedem rokov, sú ohrozenejšie chudobou, preto je podľa prieskumu potrebné budovať úspory na dôchodok pre zachovanie životného štandardu čo najskôr.