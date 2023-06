Vysoký záujem o dotáciu z programu Obnov dom, ktorého tretia výzva bola otvorená v apríli, otvára otázku, či je Slovenská agentúra pre životné prostredie (SAŽP) pripravená na spracovanie žiadostí v nasledujúcich troch mesiacoch. Vysoký záujem ľudí môže opadnúť, ak sa žiadosti budú vyhodnocovať príliš dlho. Tieto informácie zazneli na stredajšej diskusii Slovenskej klimatickej iniciatívy (SKI).

Pomalé vyhodnocovanie žiadostí

„Nemalej časti žiadateľov, ktorí sa chystali toto leto svoj dom obnoviť, sa v tretej výzve neušlo miesto. Tento záujem je nutné využiť a nehazardovať s vôľou ľudí pustiť sa do obnovy. Dnes už vieme, že pre nedodanie žiadosti s prílohami sa uvoľnilo v tretej výzve takmer dvetisíc miest. Je preto vhodné čo v najskoršom termíne otvoriť novú výzvu, vďaka ktorej si budú môcť zvyšní záujemcovia obnoviť svoj dom ešte pred touto zimou,“ povedal analytik platformy Budovy pre budúcnosť Richard Paksi. Dodal, že je preto nutné otvoriť štvrtú výzvu, pomocou ktorej žiadosti rozložia v čase a zníži sa krátkodobý nápor na agentúru aj na trh.

Zástupca SAŽP Matej Kerestúr sa vyjadril, že z pôvodných 10-tisíc registrovaných záujemcov doručilo žiadosť aj s prílohami osemtisíc z nich, z ktorých je vyhodnotených len 320 žiadostí. Pokiaľ je však ambíciou vyhodnotiť všetky žiadosti do troch mesiacov, je podľa neho nutné vyhodnocovanie výrazne zrýchliť.

Čakanie vyše pol milióna domov

Kateřina Chajdiaková zo SKI uviedla, že Slovensku veľmi chýbal program, ktorý by sa v takejto miere zameral na podporu obnovy rodinných domov. Počet domov, ktoré čakajú na obnovu, je podľa nej 300-tisíc, pričom ďalších 300-tisíc domov je obnovených len čiastočne. „Štát konečne informuje a motivuje občanov k energetickým úsporám, ale zrejme podhodnotil svoje personálne kapacity. Obnova domu je náročný proces, ktorý môže trvať aj viac ako šesť mesiacov a ideálny čas na obnovu je apríl až október. Motiváciou pre domácnosti je aj to, aby mali benefit z obnovy v podobe nízkych účtov za energie už počas tejto zimy,“ dodala.

V diskusii odznelo aj to, či sa počíta s pokračovaním programu aj po roku 2026, dokedy sa musia vyčerpať prostriedky z Plánu obnovy a odolnosti SR. Program by mohol byť naďalej financovaný z Modernizačného fondu a za pomoci výnosov z predaja emisných povoleniek, ktoré budú tvoriť sociálno-klimatický fond. Zároveň od roku 2024 by mala byť spustená výzva zameraná na sociálne slabšie skupiny, kde je alokovaných 30 miliónov eur.