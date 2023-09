Slovensko podá tretiu žiadosť o platbu z plánu obnovy 25. septembra. Ide o žiadosť za 815 miliónov eur.

V stredu to na tlačovej konferencii po rokovaní vlády potvrdila podpredsedníčka vlády pre plán obnovy a odolnosti a využívanie eurofondov Lívia Vašáková.

„Máme splnené všetko, čo potrebujeme na podanie tretej žiadosti o platbu z plánu obnovy. Ide o žiadosť o platbu za 815 miliónov eur a plánujeme ju podať 25. septembra,“ potvrdila Vašáková s tým, že termín na tretiu a štvrtú žiadosť o platbu je rok 2023.

Vašáková priblížila, že žiadosť o poslednú, teda štvrtú, platbu plánuje vláda poslať ešte koncom tohto roka.

„Odpočet okolo toho, čo úradnícka vláda urobila v oblasti eurofondov, plánujeme urobiť na vláde 25. septembra, je to posledná eurofondová vláda, ktorú budeme mať. Tam by sme chceli urobiť aj odpočet jednotlivých úloh a informovať o novom odhade,“ povedala Vašáková.

Premiér Ľudovít Ódor v júni upozornil na to, že z nevyčerpaných eurofondov by mohlo Slovensku prepadnúť 800 miliónov eur. Minister investícií Peter Balík sa v stredu vyjadril, že po odpočte na konci mesiaca bude vláda informovať o tom, aká suma z 800 miliónov eur je v ohrození. „Vyzerá to tak, že aj z tejto sumy dokážeme zachrániť viac ako polovicu,“ povedal Balík.