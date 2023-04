PR článok

Investície do udržateľných technológií posilnia odolnosť nás všetkých

Za kľúčové nástroje v úsilí o dosiahnutie uhlíkovej neutrality SPP považuje zvyšovanie energetickej efektívnosti a rozvoj obnoviteľných zdrojov energie (OZE). Práve investície do týchto oblastí sú súčasťou cieľov do roku 2030, uvedených aj v správe o udržateľnosti SPP za rok 2021, ktorá je zverejnená na webovom sídle spoločnosti. Do roku 2030 plánuje SPP do projektov zameraných na výrobu energií z OZE investovať sám alebo v spolupráci s partnermi približne 500 miliónov eur.