Spoločnosť ZeroAvia plánuje do roku 2025 prevádzkovať komerčné lety s lietadlom, ktoré má elektrický motor využívajúci vodík na výrobu elektriny, a nevytvára tak žiadne emisie oxidu uhličitého. So svojím lietadlom už firma uskutočnila deväť skúšobných letov, uviedol server televízie BBC. Jediné emisie, ktoré motor lietadla vytvára, sú voda. Viceprezident firmy ZeroAvia Sergej Kiselev uviedol, že motor tejto firmy pomôže dosiahnuť „dekarbonizáciu letectva".

Vodíkový pohon vyvíja mnoho ďalších leteckých firiem. Väčšina z nich však nepredpokladá, že by mohli komerčne lietať pred rokom 2035. ZeroAvia postupuje oveľa rýchlejšie, pretože nekonštruuje úplne nové lietadlo. Pracuje na modeli Dornier 228, konvenčnom lietadle s dvoma vrtuľami pre 19 osôb, ktoré normálne lieta na kerozín. Jeden motor bol nahradený elektrickým motorom, elektrina sa vyrába na palube pomocou vodíkového palivového článku. Počas testovania zostáva druhý motor poháňaný kerozínom pre prípad poruchy. Akonáhle sa technológia osvedčí, oba motory budú poháňané elektrinou z vodíkového palivového článku.

Vodíkové palivové články nie sú žiadnou novinkou, hojne sa využívajú v osobných a nákladných autách. Využívajú chemický proces nazývaný reverzná hydrolýza, pri ktorom sa vodík spája s kyslíkom a vytvára sa teplo, vodná para, a hlavne elektrina. Motor tak neprodukuje žiadne skleníkové plyny.

Problémy technológie

Záleží však aj na tom, ako sa vodík získa. V súčasnosti ho ľudia vyrábajú úpravou zemného plynu parou, čo je tak neudržateľné, ako sa len dá, povedal profesor britskej Bathskej univerzity Tim Mays. Je však tiež možné použiť elektrolýzu, ktorá oddelí vodík a kyslík, s využitím obnoviteľnej elektriny. Tak vzniká ekologický vodík, ktorý potrebuje odvetvie leteckej dopravy, dodal Mays.

Lietadlo Dornier 228 s vodíkovým motorom dokáže prepraviť asi 12 cestujúcich. Kiselev dodal, že môže preletieť 250 až 310 míľ, teda 400 až 500 kilometrov, čo je zhruba cesta z Londýna do Paríža. Do roku 2027 firma plánuje väčší vodíkový motor, ktorý by bol schopný poháňať lietadlo asi pre 50 cestujúcich a uraziť vzdialenosť takmer 620 míľ, teda tisíc kilometrov. Mays upozorňuje, že aj táto technológia má svoje problémy, ktoré súvisia s výrobou, prepravou a skladovaním. Letecký priemysel potrebuje vytvoriť úplne novú infraštruktúru. Centrá na výrobu vodíka, sieť na prepravu paliva na letisko, skladovanie na letiskách, skrátka všetko. A vodík sa tiež od bežného kerozínu veľmi líši.

Vodík zaberá veľa miesta. Aby ho bolo možné prevážať, musí byť stlačený, ale aj tak zaberá viac miesta ako kerozín. Je možné ho prepravovať ako kvapalinu, musí sa však najprv schladiť na 253 stupňov pod nulou. Kde presne ho vyrobiť, ako ho prepravovať a skladovať, to všetko teraz skúmajú letiská a letecké firmy. „Môžete lietať na vodík ako palivo, ale zatiaľ to nie je optimalizované, nie je to super efektívne a infraštruktúra zatiaľ neexistuje," dodáva Mays.

Prvé objednávky

Aj tak má ZeroAvia objednávky už na viac ako 1 500 prvých motorov. Jedným zo záujemcov je spoločnosť Air Cahana, ktorá si ako poslanie stanovila dekarbonizáciu letectva. Ďalším je podnikateľ so zameraním na ekológiu Dale Vince, ktorý spúšťa aerolinky Ecojet, ktoré chcú využívať motory ZeroAvia.

Dôvod, prečo sa ZeroAvia rozhodla nevytvoriť úplne nové lietadlo, ale iba vymeniť motor na existujúcom, je to, že to pomôže eliminovať ťažkosti s certifikáciou lietadla. Lietadlo tak bude možné dostať do komerčnej prevádzky oveľa rýchlejšie, dodal Kiselev. Ďalšou náročnou úlohou však podľa neho bude zabezpečiť, aby na lietadlo čakal nový vodík aj po pristátí v cieľovej destinácii.

Väčší výrobcovia lietadiel sledujú tento malý startup so záujmom. Airbus má rozsiahly výskumný program ZeroE, ktorý tiež využíva vodík. Firma skúma vodíkové palivové články na výrobu elektriny na pohon vrtuľou, ale tiež využitie kvapalného vodíka priamo na spaľovanie. Airbus však počíta s lietadlami poháňanými vodíkom do roku 2035.