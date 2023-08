Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj na sociálnych sieťach uviedol, že v piatok prijal tureckého ministra zahraničia Hakana Fidana. Rokoval s ním o rizikách po júlovom odstúpení Ruska od dohody umožňujúcej vývoz obilia z čiernomorských prístavov Ukrajiny.

„Stretnutie s ministrom zahraničných vecí Turecka Hakanom Fidanom. Prediskutovali sme veľa dôležitých otázok, mierový plán, prípravy na mierový summit, riziká spojené s ruskou blokádou čiernomorského obilného koridoru," napísal Zelenskyj na facebooku a poďakoval Turecku za „neustálu a trvalú podporu Ukrajiny".

Obilná dohoda, dosiahnutá vlani v lete za sprostredkovania Turecka a OSN, umožňovala aj za vojny bezpečnú plavbu lodí naložených ukrajinským obilím po Čiernom mori. Ankara sa snaží presvedčiť Moskvu, aby sa k dohode vrátila, poznamenala agentúra Reuters.

Prvá loď už preplávala novým koridorom

Hovorca ruského prezidenta Dmitrij Peskov v piatok avizoval, že Vladimir Putin by sa mal čoskoro stretnúť so svojím tureckým náprotivkom Recepom Tayyipom Erdoganom. V ruských médiách sa objavili doteraz oficiálne nepotvrdené informácie, že obaja prezidenti by mali rokovať začiatkom septembra v ruskom čiernomorskom letovisku Soči.

Zelenskyj v polovici augusta oznámil, že prvá civilná loď už preplávala novým ukrajinským humanitárnym koridorom v Čiernom mori. Označil to za krok k obnoveniu slobody plavby v Čiernom mori. Úlohy prvej lode skúšajúcej novú trasu sa podľa agentúry DPA chopila nemecká kontajnerová loď s ukrajinskou posádkou, plaviaca sa pod vlajkou Hongkongu. Loď na začiatku vojny uviazla v Odese.

Odvtedy zdieľalo osud nemeckého plavidla viac ako 60 lodí z mnohých krajín. Nový námorný koridor, ktorý môžu obchodné lode používať na vlastné nebezpečenstvo, vedie vodami Ukrajiny, Rumunska a Turecka.