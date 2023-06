Do zdravotníctva prišlo v minulom roku približne šesť miliárd eur. O väčšinu zdrojov sa postarali pracujúci ľudia, teda zamestnanci a samostatne zárobkovo činné osoby. Išlo dokopy o 2,28 milióna ekonomicky aktívnych poistencov, ktorí v minulom roku trom zdravotným poisťovniam odviedli spolu takmer 4,7 miliardy eur. Naproti tomu štát za 2,9 milióna svojich poistencov odviedol do poisťovní 1,3 miliardy eur. Vyplýva to zo správy o stave vykonávania verejného zdravotného poistenia za minulý rok. Pracujúci tak za minulý rok na zdravotných odvodoch zaplatili v priemere 2 050 eur, kým štát za svojich poistencov uhradil približne 440 eur.

Z celkového počtu poistencov bolo v minulom roku 44 percent poistencov ekonomicky aktívnych a za 56 percent poistencov platil poistné štát. Poistencami štátu sú najmä dôchodcovia, deti, študenti, matky na materskej a rodičovskej dovolenke a nezamestnaní evidovaní na úrade práce.

„Z pohľadu príjmov do zdravotného systému je situácia odlišná, keď 44 percent ekonomicky aktívnych poistencov prispieva formou odvodov do zdravotného systému 78 percentami jeho celkových príjmov,“ uvádza sa v správe. Poistné za poistencov štátu sa hradí zo štátneho rozpočtu, na ktorý prispievajú všetci pracujúci a firmy cez odvody a dane. „Dalo by sa teda povedať, že celých šesť miliárd eur sa ročne vyzbiera na zdravotníctvo od zamestnancov, zamestnávateľov a samostatne zárobkovo činných osôb,“ konštatuje sa v materiáli.