Zdravotná starostlivosť je pre kritický stav v ambulantnom sektore ohrozená. Po stredajšom krízovom rokovaní na rezorte zdravotníctva to uviedol minister zdravotníctva Michal Palkovič. Podľa neho hrozí situácia ako minulý rok, keď výpovede podali nemocniční lekári. Avizuje, že do parlamentu čo najskôr opätovne predložia návrh na stabilizáciu pediatrie v nezmenenom znení.

„Máme kritický stav ambulantného sektora v tomto momente. Všetci pacienti vnímame, že máme dlhé čakacie lehoty, kým sa dostaneme k lekárovi. Máme málo lekárov, a to nielen vo všeobecnej ambulantnej sfére, špecializovanej ambulantnej sfére, ale aj pediatrov," skonštatoval. Zároveň sa poďakoval pediatrom, že zostávajú pri detských pacientoch.

Skritizoval, že parlament neotvoril mimoriadnu schôdzu k opatreniam v pediatrii. Rezort chce návrh čo najskôr opätovne predložiť do Národnej rady SR. „Tak, aby hneď na prvom zasadnutí nového parlamentu mohol byť tento bod opätovne prerokovaný," podotkol Palkovič. Verí, že sa to skončí úspešne. Poukázal pritom, že ministerstvo realizovalo aj iné kroky na stabilizáciu situácie v pediatrii.

Aj odborníčku rezortu pre všeobecné lekárstvo pre deti a dorast Elenu Prokopovú mrzí neprijatie navrhovaných zmien. Zároveň poďakovala pediatrom, že nejdú do štrajku, ale zostávajú v ambulanciách. „Napriek tomu, že si uvedomujeme to strašné, v čom sme a kam ideme, a to že starostlivosť z našich strán možno nebude optimálna, ideálna a možno vždy nedostanete to, čo po nás žiadate a chcete, tak vedzte, že to je len preto, že viac pri nastavení systému, ktorý je, nevieme a nevládzeme dať," podotkla. Primárni pediatri podľa jej slov urobia všetko, aby deťom poskytli zdravotnú starostlivosť vtedy, keď ju budú potrebovať a v rozsahu, v akom ju budú potrebovať.