Miera vyhorenia pracovníkov podľa mnohých prieskumov dosahuje závratne vysoké úrovne. Dokonca vyššie než počas pandémie. Odborníci však tvrdia, že väčšina z toho, čo zamestnanci pociťujú, je vo svojej podstate pravdepodobne zložitejšou záležitosťou, píše agentúra Bloomberg.

„Vyhorenie“ ľudia často hádžu do jedného vreca so stresom či psychickými problémami, akou je depresia, no často si ho mýlia aj s preťažením. „Použitím termínu ‚vyhorenie‘ môžeme zakryť nejaký iný problém, ktorý je potrebné riešiť,“ vysvetľuje profesor sociológie Torsten Voigt z nemeckej Univerzity RWTH Aachen.

Cynizmus

Ste vyhorený alebo vás trápi niečo úplne iné? Tu sú tri známky vyhorenia:

✓ vyčerpanie

✓ cynizmus a pocity nezainteresovanosti, pokiaľ ide o kolegov či prácu

✓ pocit, že ste profesijne neefektívny a že sa vám nedarí uspieť vo veciach, ktoré sú z hľadiska práce podstatné

Pozor – k všetkým trom dochádza súčasne a musia súvisieť iba s prácou.

„Cynizmus je tou hlavnou známkou vyhorenia, nie vyčerpanie,“ dodáva psychologička Christina Maslachová, ktorej práca bola v oblasti definície tohto pojmu prelomová. Vyhorenie podľa nej nastáva, keď si človek povie: „Už to viac nezvládam, odteraz budem robiť iba potrebné minimum.“

Zamestnanec tým však riskuje, že svoju prácu začne nenávidieť. „Povie ‚Strč si túto prácu niekam‘ a začne mať zo seba veľmi negatívne pocity,“ vysvetľuje Maslachová.

Je vaša identita nejakým spôsobom spojená s vašou prácou? Ste pravidelne a neustále v pracovnom strese? Prežili ste nedávno krízu? Aj toto sú rizikové faktory vyhorenia.

Liek na vyhorenie

Stále platí, že zamestnancom pociťujúcim vyhorenie pomôžu prestávky. Môže ísť o pravidelné päť- až desaťminútové pauzy od práce či dlhšiu prestávku, ktorú môžu pracovníci využiť v prospech svojich koníčkov alebo socializovania sa.

Zamestnávatelia by zas svojim zamestnancom mohli v rámci náplne práce udeliť viac kontroly a nezávislosti. Na mieste je aj prehodnotenie vzťahu medzi prácou a osobou, ktorá ju vykonáva, či prípadné zmeny v náplni práce tak, aby sa pracovník pri ich plnení cítil dobre, no zároveň svoje úlohy dokázal robiť dobre.