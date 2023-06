Závod Zastrova v Spišskej Starej Vsi získa vládnu investičnú pomoc vo forme úľavy na dani z príjmov v hodnote viac než 1,258 milióna eur.

Cieľom investičného zámeru je rozšíriť kapacitu priemyselnej výroby v oblasti výroby nosných prvkov železničných vagónov, zabezpečiť automatizáciu a znížením manipulačných časov dosiahnuť zvýšenie objemu výroby. Realizáciou investičného zámeru by vzniklo 20 nových pracovných miest do roku 2024. Vyplýva to z návrhu Ministerstva hospodárstva, ktorý v stredu schválila vláda.

„Cieľom investičnej pomoci v podmienkach Slovenskej republiky je podporiť hospodársky rozvoj, konkurencieschopnosť a vytváranie pracovných miest," uviedlo ministerstvo v návrhu na poskytnutie investičnej pomoci. V rámci realizácie investičného zámeru Zastrova počíta s vynaložením oprávnených investičných nákladov v hodnote vyše 2,722 milióna eur v rokoch 2023 až 2027.

„Obstaraním technologického zariadenia plánuje zabezpečiť zrýchlenie procesu výroby, zabezpečiť zvýšenie kvality a posilniť súčasný výrobný systém pri plánovanom náraste výroby. Investícia bude zameraná na obstaranie inovatívnych výrobných technológií a výstavbu novej výrobnej haly," uviedol rezort.

Priemerná výrobná kapacita súčasnej produkcie v závode za roky 2019 až 2021 bola necelých 17 miliónov eur, pričom plánovaný objem rozšírenej produkcie by mal v roku 2025 dosiahnuť 46 miliónov eur.

V rámci nových vytvorených pracovných miest bude všetkých 20 zamestnancov so stredným vzdelaním. Medzi plánované pracovné pozície patria napríklad zvárač kovov, kontrolór v strojárskej výrobe, údržbár, montážny pracovník v strojárskej výrobe či programátor CNC strojov.

Výrobný závod v Spišskej Starej Vsi bol od roku 1975 súčasťou štátneho podniku Vagónka Poprad, ktorý bol zameraný na výrobu koľajových vozidiel. V roku 1994 sa Vagónka Poprad rozčlenila na subjekty Tatravagónka, Tatrastroj a Zastrova.