Závod juhokórejskej automobilky Hyundai Motor v Petrohrade kúpi ruská spoločnosť. S odvolaním sa na ruského ministra obchodu Denisa Manturova to uviedla agentúra TASS. Meno kupca nezverejnili. Rozhodnutie o predaji by malo padnúť v najbližšom čase, dodal Manturov. Hyundai bude mať dvojročnú opciu na to, aby mohol svoj závod kúpiť späť.

Hyundai zastavil výrobu áut v Petrohrade vlani v marci pre ťažkosti s dodávkami komponentov. Pred ukončením výroby podnik vyrábal modely Hyundai Solaris a Creta a modely Kia Rio a Rio X-line. Výrobu v závode spustili v roku 2010 a kapacita predstavovala viac ako 200-tisíc áut ročne.

Hyundai je najväčšou automobilkou v Južnej Kórei a spoločne so svojou sesterskou firmou Kia Motors tvorí jedného z desiatich najväčších výrobcov automobilov na svete. Výrobná kapacita v Rusku predstavuje asi štyri percentá celosvetovej výrobnej kapacity podniku.