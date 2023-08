EÚ sa tento rok chystá doviezť rekordné objemy skvapalneného zemného plynu z Ruska, napriek tomu, že cieľom bloku je zbaviť sa ruských fosílnych palív do roku 2027. Podľa analýzy údajov mimovládnej organizácie Global Witness, ktorej výsledky zverejnil Financial Times, boli v prvých siedmich mesiacoch tohto roka Belgicko a Španielsko druhým a tretím najväčším nákupcom ruského LNG hneď za Čínou.



Celkovo sa dovoz plynu do EÚ medzi januárom a júlom tohto roka zvýšil o 40 percent v porovnaní s rovnakým obdobím v roku 2021, teda ešte pred rozsiahlou ruskou inváziou na Ukrajinu. Analýza mimovládnej organizácie je založená na údajoch spoločnosti Kpler. Tá ukázala, že EÚ dováža tento rok o 1,7 percenta viac ruského LNG než vlani.



Global Witness uviedol, že náklady na LNG dovezené od januára do júla za ceny na spotovom trhu dosiahli 5,29 miliardy eur. „Je šokujúce, že krajiny v EÚ tak usilovne pracovali na tom, aby sa odstavili od ruského fosílneho plynu v potrubí, len aby ho nahradili dodávaným ekvivalentom,“ povedal Jonathan Noronha-Gant z Global Witness. „Nezáleží na tom, či pochádza z ropovodu alebo z lode – stále to znamená, že európske spoločnosti posielajú miliardy do vojnovej pokladnice [Vladimíra] Putina,“ dodal J. Noronha-Gant.



Väčšina ruských objemov LNG tečie cez podnik Yamal LNG, ktorého väčšinovým vlastníkom je ruská spoločnosť Novatek. Ďalšie podiely vlastní francúzska Total Energies, čínska CNPC a čínsky štátny fond. Podnik je oslobodený od vývozných ciel, ale podlieha dani z príjmu.

Politici naliehajú márne

Príjmy v miliardách eur idú do Ruska v čase, keď EÚ naďalej sprísňuje svoj režim sankcií voči Moskve. EÚ sa zároveň vystavuje riziku, že padne náhle rozhodnutie Kremľa obmedziť dodávky, ako to Moskva urobila vlani v prípade dodávok potrubného plynu.



Belgicko dováža veľké objemy ruského LNG, pretože jeho prístav Zeebrugge je jedným z mála európskych miest prekládky LNG z tankerov na bežné nákladné plavidlá. Španielska energetická spoločnosť Naturgy a francúzska spoločnosť Total majú platné zmluvy na veľké množstvo ruského LNG.



Politici EÚ naliehali na európske spoločnosti, aby nenakupovali ruský LNG. Španielska ministerka energetiky Teresa Riberaová, ktorej vláda predsedá šesťmesačnému rotujúcemu predsedníctvu EÚ, v marci uviedla, že LNG by mal byť sankcionovaný, pričom povedala, že situácia je „absurdná“. Komisárka EÚ pre energetiku Kadri Simsonová tvrdí, že blok „môže a mal by sa čo najskôr úplne zbaviť ruského plynu, pričom má mať stále na pamäti bezpečnosť dodávok“.



Predstavitelia EÚ poukázali na celkové úsilie o postupné vyradenie ruských fosílnych palív do roku 2027, ale varovali, že úplný zákaz dovozu LNG by mohol vyvolať energetickú krízu podobnú minulému roku, keď ceny plynu v EÚ dosiahli rekordné výšky viac ako 300 eur za megawatthodinu.

V marci ministri energetiky EÚ zaviedli do nových pravidiel upravujúcich trh s plynom v eurobloku klauzulu, ktorá by vládam umožnila zakázať ruským a bieloruským spoločnostiam rezerváciu kapacity LNG v infraštruktúre EÚ. Návrh však najprv musí schváliť Európsky parlament.



Riaditeľ pre energetiku, klímu a zdroje spoločnosti Eurasia Group Henning Gloystein uviedol, že pravdepodobnosť, že vlády budú musieť túto zimu nariadiť odstávky priemyslu z dôvodu nedostatku plynu, je „takmer nulová“.



EÚ musí podľa H. Gloystein znížiť dopyt o ďalších desať percent. „Ak štrukturálne neznížime spotrebu plynu o desať až 15 percent, hrozí nám, že preteky [o dodávky] budeme opakovať každý rok,“ dodal analytik.