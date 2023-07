Záväzok vynakladať na obranu minimálne dve percentá HDP je životným národným záujmom Slovenska. Po návrate zo samitu Severoatlantickej aliancie vo Vilniuse to povedal minister obrany Martin Sklenár.

Výdavky na obranu na úrovni minimálne dvoch percent HDP sú podľa ministra nevyhnutným záväzkom voči vlastnej bezpečnosti. Podotkol, že budovanie obrany Slovenska bolo roky na okraji záujmu.

„Aj napriek intenzívnej snahe počas uplynulých pár rokov ostáva deficit v tejto oblasti obrovský. Nejde pritom o súťaž priorít, ale o existenčnú podmienku každého štátu, pretože argument je jasný - pokiaľ nie je bezpečnosť, nie je ani nič iné,“ dodal.

Zároveň vysvetlil, že riešením obrany štátu nemôže byť len pasívne prijímanie garancií Severoatlantickej aliancie.

„Byť súčasťou najsilnejšej obrannej Aliancie sveta je nesmiernou výhodou a práve aktuálna situácia za našimi východnými hranicami to jasne podčiarkuje. Každá reťaz je však taká silná, ako je silný jej najslabší článok, preto opomínať investície do obrany znamená hazard nielen s našou bezpečnosťou. Členstvo v NATO je okrem výhody aj zodpovednosťou,“ zdôraznil.

Neinvestovať do obrany v aktuálnej situácii rovnako, ako to bolo v rokoch 2008 až 2014, keď už bolo možné predpokladať ďalší vývoj bezpečnostnej situácie, by bolo podľa ministra krajne nezodpovedné.