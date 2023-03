Podľa údajov OECD tvoria osoby vo veku 65 rokov a viac najväčší podiel pracovnej sily v Japonsku a Južnej Kórei - 13 až 14 percent, uvádza štatistický portál Statista.

Naopak, v Európe, kde je starnutie spoločnosti takisto problémom, pracuje oveľa menej ľudí po 65. roku života. Ich počet sa pohybuje od 3,8 percenta pracovnej sily v Spojenom kráľovstve a v Španielsku je to len 1,3 percenta.

To aj napriek tomu, že obe krajiny, podobne ako väčšina vyspelých štátov, zvyšujú vek odchodu do dôchodku. V súčasnosti majú minimálny vek odchodu do dôchodku okolo 66 rokov a do konca desaťročia sa vyšplhá na úroveň 67 rokov.

V Spojených štátoch je minimálny vek odchodu do dôchodku približne rovnaký, ale napriek tomu je podiel starších pracovníkov vyšší a dosahuje 6,6 percenta pracovnej sily, čo je viac ako v Mexiku.

Táto skutočnosť signalizuje, že starší Američania môžu pociťovať potrebu pracovať dlhšie v krajine, ktorá sa vo veľkej miere spolieha na individuálne dôchodkové účty a ponúka len málo verejných dôchodkových dávok pre osoby s nižšími príjmami.