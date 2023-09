Firmy v Spojených štátoch a v Európe si vybrali nový spôsob, ako sa vyrovnať s nadvládou Číny v dodávkach grafitu, ktorý je dôležitou zložkou väčšiny batérií pre elektromobily. Investujú do výroby syntetického grafitu, podľa odborníkov to však bude ťažký boj, uviedla agentúra Reuters.

Syntetický grafit vyvinuli koncom 19. storočia, ale až v poslednom desaťročí sa začal používať v elektromobiloch. Jeho využitie rýchlo rastie. Do roku 2025 by syntetický grafit mohol mať na trhu s anódami pre batérie do elektromobilov až dvojtretinový podiel, odhaduje spoločnosť Benchmark Mineral Intelligence. Každý elektromobil potrebuje pre anódy, teda záporné elektródy, v batériách v priemere 50 až 100 kilogramov grafitu. To je zhruba dvojnásobok potrebného množstva lítia.

Trh so syntetickým grafitom podľa výskumnej spoločnosti Mordor Intelligence v najbližších piatich rokoch stúpne o viac ako 90 percent. V roku 2028 by jeho hodnota mala predstavovať 4,2 miliardy dolárov. Spoločnosti, ktoré sa chcú vydať novým smerom, však čelia obrovskej konkurencii z Číny. Tá spracováva viac ako 90 percent svetových zásob prírodného grafitu, ktorý sa používa prakticky vo všetkých anódach pre elektromobily. Čínske giganty zamerané na suroviny pre batérie ako je BTR a Shanshan, tiež investujú stovky miliónov dolárov do zvýšenia výroby syntetického grafitu.

Príchod nových spoločností

Zavádzanie syntetického grafitu do dodávateľského reťazca batérií „je v Číne vyspelé a komerčne úspešné", uviedla analytička britskej výskumnej spoločnosti Rho Motion Victoria Hugillová. Čínski výrobcovia ovládajú významný podiel na malom, ale rastúcom trhu so syntetickým grafitom. Príchod nových spoločností, ako je americký Anovion, austrálsky Novonix a nórska Vianode, však poháňajú dva faktory, upozornila Hugillová.

Jedným faktorom je to, že je jednoduchšie zriadiť závod na výrobu syntetického grafitu ako uviesť do prevádzky nové ťažobné lokality na prírodný grafit. Producenti totiž môžu v USA využiť stimuly, ktoré sú súčasťou vlaňajšieho zákona o znížení inflácie IRA, ak bude táto výroba v Spojených štátoch alebo u partnerov, ktorí sú súčasťou severoamerickej zóny voľného obchodu. A nové závody sa nemusia nachádzať v blízkosti grafitovej bane, povedala Hugillová.

Firma Anovion stavia závod na syntetický grafit v Georgii za 800 miliónov dolárov, firma Novonix potom v Tennessee za 160 miliónov dolárov. Obe firmy využijú stimuly americkej vlády. Výstavba nových výrobných závodov na syntetický grafit aj so štátnymi stimulmi si však vyžaduje obrovské investície, upozornil generálny riaditeľ Novonixu Chris Burns.

Firma Vianode, ktorú vlastní Nórsko Hydro a výrobca batérií Elkem, chce vybudovať závody na syntetický grafit v Európe a v Severnej Amerike. Do roku 2030 chce závody s kapacitou pre dva milióny batérií do elektromobilov. Bývalý manažér firmy Hydro Hans Erik Vatne upozorňuje, že proces výroby umelého grafitu firmy je poháňaný obnoviteľnou energiou a má o 90 percent nižšiu uhlíkovú stopu ako grafit z Číny. Vianode tak svojím postupom rozptyľuje obavy, že proces výroby syntetického grafitu, ktorý je tradične založený na fosílnych palivách, nie je udržateľný.

Čína ostane kľúčovým hráčom

Vatne ako výhody syntetického grafitu tiež uvádza rýchlejšie nabíjanie a dlhšiu životnosť batérií. Ďalší odborníci dodávajú, že syntetický grafit je všeobecne čistejší a ponúka lepší predvídateľný výkon ako prírodný grafit. Vatne je teraz dočasným predsedom správnej rady firmy Vianode.

Cenový rozdiel medzi oboma surovinami sa v tomto roku výrazne znížil. To vedie výrobcu k tomu, aby do anód batérií primiešavali viac syntetického materiálu. Náklady na anódy predstavujú menej ako desať percent nákladov na batériový článok pre elektromobily.

Podľa výskumnej spoločnosti Fastmarket bude Čína aj naďalej dominovať trhu so syntetickým grafitom. Do roku 2030 sa jej produkcia podľa odhadov zvýši na dva milióny ton z tohtoročných približne 1,6 milióna ton. „Skutočnou pravdou je, že Čína bude na tomto trhu v najbližších desiatich až dvadsiatich rokoch najväčším hráčom," povedal Burns.