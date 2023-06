Najväčšia americká telekomunikačná spoločnosť AT&T má 350 kancelárií rozmiestnených vo všetkých 50 štátoch. Mnohí zamestnanci však od začiatku pandémie pracovali z domu. Generálny riaditeľ John Stankey v máji nariadil, že 60-tisíc manažérov sa už musí hlásiť v práci osobne, no počet kancelárií sa zúži na deväť.

Bloomberg píše, že mnohí zamestnanci to budú mať do práce ďaleko, pričom sa obávajú, že ide spoločnosti v skutočnosti o snahu znížiť počet zamestnancov. „Je to vlk, ktorý prepúšťa, prezlečený za ovcu, ktorá volá po návrate do kancelárie,“ hovorí manažér AT&T, ktorý si neželal byť menovaný.



J. Stankey odhaduje, že spomedzi manažérov bude asi 15 percent, teda deväťtisíc, postavených pred rozhodnutie, či sa presťahovať za prácou, alebo zo spoločnosti odísť. Ľudia v AT&T však hovoria, že odhad sa skôr priblíži k 25-tisícom. Hovorca spoločnosti potvrdil, že ponuky na premiestnenie budú vedúci tímov posudzovať od prípadu k prípadu.

To, čo robí AT&T, je nezvyčajné, poznamenala profesorka manažérskej praxe na Harvard Business School Sandra Sucherová. Spoločnosti zvyčajne zverejňujú politiku návratu do práce alebo, ako je v poslednom čase vidieť v oblasti technológií, oznamujú veľké prepúšťanie. Uvádza, že ak firma „reorganizuje a zefektívňuje podnikanie, ľudia na nižších úrovniach budú mať pocit, že ide o trik na znižovanie pracovných miest,“ dodala.

Pocit zmätku a chaosu

Za posledné tri roky bolo prepustených 69-tisíc zamestnancov AT&T v rámci úsilia o skresanie nákladov vo výške šesť miliárd dolárov. Firma aktuálne zavelila na návrat do centrály v Atlante, čo bolo určené na júl, a pre Dallas a inde platí termín 4. septembra. Zdroje z prostredia firmy hovoria, že toto oznámenie vyvolalo pocit zmätku a chaosu, pretože vedenie ľuďom nevysvetlilo, ako budú rozdelení do jedného z deviatich určených uzlov: dvoch hlavných centrál v Dallase a Atlante spolu s pobočkami v Los Angeles; v San Ramone; Seattli; St. Louis; Washingtone, ako aj v mestách Middletown a Bedminster v New Jersey.

Ľudia, ktorí teraz pracujú v niektorom z designovaných centier, môžu byť preradení do iného. „Vedúci tímu určí vaše zaradenie a pracovisko na základe potrieb podniku, pracovných skupín a spolupracujúcich partnerov,“ uvádza sa v internom dokumente zaslanom zamestnancom. „V závislosti od vašej úlohy je možné, že sa vaše pracovné zaradenie zmení.“



Očakáva sa, že supervízori AT&T dokončia plán na preskupenie pracovných pozícií do konca júna. Presné dátumy presunov, kedy sa majú zamestnanci hlásiť na im pridelených miestach, sa stále určujú. Jeden z manažérov pracujúci v New Yorku, hovorí: „Ak ma pridelia do New Jersey, dobre, prejdem tri hodiny autom. Ak mi povedia, že sa musím presťahovať do Dallasu, nájdem si právnika.“