Spoločnosti po celom svete sprísňujú firemné politiky týkajúce sa práce z domu. Pre zamestnancov je preto oveľa ťažšie utajiť neautorizované výlety do zahraničia. V rámci takzvaných „hush trips“ vycestujú pracovníci do iných krajín bez toho, aby o tom povedali svojim nadriadeným, keďže si aj napriek tomu plnia pracovné povinnosti, informuje portál CNBC.

Z nedávneho prieskumu požičovne áut Price 4 Limo vyplynulo, že takmer jeden z desiatich zamestnancov už v uplynulom roku podnikol takýto tajný výlet. Až 27 percent z celkových 1 010 respondentov to urobilo preto, aby si nemuseli míňať dni plateného voľna. Samozrejme, existujú aj iné dôvody.

Hlavne sa neprezradiť

Alicia pracuje pre technologickú firmu v Singapure. Aj ona si už párkrát vyrazila na tajný výlet. „Je to pre mňa jednoduché, keďže nemusím chodiť do kancelárie a môj manažér sa nachádza v inom regióne,“ vysvetlila Alicia, ktorá bez vedomia zamestnávateľa strávila mesiac v Thajsku.

Aby sa neprezradila, tak si vyberá destinácie v približne rovnakom časovom pásme, v akom sa nachádza jej šéf. Okrem toho zvykne počas online porád rozostriť pozadie alebo ho nahradiť jedným z prednastavených obrázkov. Otázky, ktoré sa netýkajú práce, sa snaží obmedziť na minimum, aby zamestnávateľovi nemusela zbytočne klamať.

„Svoju práci si aj napriek tomu vždy splním“ podotkla Alicia na margo tajných výletov. Keďže tento mesiac plánuje dať výpoveď, možnosť, že ju zamestnávateľ odhalí, jej obavy nerobí.

Ellie z amerického Marylandu si v uplynulom roku urobila dva tajné výlety do Virgínie. „Môjmu zamestnávateľovi by to nevadilo. Nechcem ale, aby mi kolegovia bez home officeu závideli alebo mali pocit, že nepracujem rovnako tvrdo,“ vysvetlila svoju situáciu Američanka.

Počas online porád sa aj ona, rovnako ako Alicia, spolieha na upravené pozadie. Pred cestou odporúča skontrolovať si dostupnosť wi-fi a mobilných služieb. Práve problémy s internetom boli zatiaľ jedinou nepríjemnosťou, ktorú musela v rámci „hush trips“ riešiť.

Ničnetušiaci zamestnávatelia

Niet pochýb, že tajné výlety zamestnancom vyhovujú. Vedúca ľudských zdrojov vo firme Relay Payments Amy Zimmermanová varuje, že pre podniky nie je dobré, keď o konaní pracovníkov nevedia.

„Je dôležité zabezpečiť prostredie, kde členovia tímu hovoria o cestách úprimne a nerobia z nich tajné výlety,“ zdôraznila Zimmermanová. Niektorí nadriadení podľanej s takýmito pracovnými výletmi nemusia mať vôbec žiadny problém.

Vedúca ľudských zdrojov však zamestnancov upozorňuje, aby nezabudli na firemnú etiketu. „Nie je dobrý nápad zúčastniť sa hovoru na Zoome v plavkách či pri bazéne,“ vysvetlila Zimmermanová.