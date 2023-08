Priepasť medzi platmi generálneho riaditeľa a bežného zamestnanca bola vždy obrovská. Podľa novej správy najväčšej americkej odborovej organizácie AFL-CIO, z ktorej vyberá CNN, však rozmach AI spôsobí, že sa ešte viac prehĺbi.



Priemerná odmena generálneho riaditeľa v spoločnostiach z indexu S&P 500 bola v minulom roku 16,7 milióna dolárov. Je to druhá najvyššia úroveň platov vedúcich pracovníkov vôbec, vyplýva z výročnej správy skupiny Executive Paywatch. V roku 2021 to bolo rekordných 18,3 milióna dolárov.



Plat generálneho riaditeľa vlani síce klesol v porovnaní s predchádzajúcim rokom, uviedol zástupca riaditeľa pre korporácie a kapitálové trhy AFL-CIO Brandon Rees, „ale neklesol ani zďaleka tak, ako klesli ceny akcií, čo je obľúbeným meradlom výkonnosti generálneho riaditeľa“. Index S&P 500 spadol v roku 2022 o viac ako 18 percent.



Ak si však sumu 16,7 milióna dolárov predstavíme v kontexte, vychádza z toho nasledovné: Pri 45-ročnej kariére s priemernou ročnou mzdou 75 200 dolárov by bežní zamestnanci museli pracovať viac ako päť životov, aby zarobili toľko, čo priemerný generálny riaditeľ dostane za jediný rok.



Odmenu generálneho riaditeľa určuje predstavenstvo spoločnosti a zvyčajne zahŕňa základný plat spolu s akciovými opciami a bonusovými stimulmi – to všetko má zabezpečiť, aby šéf zbohatol iba vtedy, ak bude napredovať aj samotná spoločnosť. Najvyššia mzda je zároveň naviazaná na nezvyčajne dlhé hodiny šéfovania a najvyšší stupeň kvalifikácie.



Skutočné hodinové mzdy pracovníkov v USA naproti tomu klesli v roku 2022 už druhý rok po sebe o 1,6 percenta po úprave o infláciu.

Bitka robotov

Medzi najväčšie obavy vznesené v správe AFL-CIO sa radí to, že AI by mohla priniesť väčší úžitok pre vedenie ako pre zamestnancov.



„Revolúcia umelej inteligencie má potenciál rozpútať prosperitu na širokom základe, pričom zlepšuje pracovné podmienky a pozdvihuje nás všetkých,“ povedal tajomník AFL-CIO Fred Redmond. „Ale ak to nebude pod kontrolou, AI môže zvýšiť ekonomickú nerovnosť a podkopať pracovnoprávne istoty podriadených,“ dodal.



Vedci uviedli, že generálni riaditelia sa ponáhľajú začleniť AI do svojich podnikov bez toho, aby zabezpečili ochranu pracovníkov. F. Redmond takisto uviedol, že pracovníci si zaslúžia, aby boli prizvaní do diskusií o implementácii novej technológie. Filmoví a televízni scenáristi napríklad nazvali roboty na četovanie „stroje na plagiátorstvo“, pretože ich možno trénovať na scenároch vytvorených ľuďmi, aby vymysleli takzvaný nový obsah.