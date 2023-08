Pracovníci v Ázii trávia najviac času „performatívnou prácou“. To znamená, že sa viac sústreďujú na to, aby vyzerali zaneprázdnení, než na skutočnú, produktívnu prácu. Podľa portálu CNBC to vyplynulo z nového prieskumu firiem Slack a Qualtrics, ktorého sa zúčastnilo viac než 18-tisíc administratívnych pracovníkov vrátane tých na výkonných pozíciách.

Derek Laney zo Slacku vysvetlil, že súčasťou performatívnej práce je sedenie na mítingoch, kde tímy prezentujú úspechy. Zamestnanci tu trávia čas na úkor toho, aby pracovali na riešení skutočných problémov.

Prieskum odhalil, že zamestnanci z Indie, Japonska a Singapuru tomuto druhu práce venujú viac času než je svetový priemer (32 percent). Tu je rebríček top deviatich krajín, v rámci ktorých zamestnanci trávia najviac času performatívnou prácou:

India: 43 percent Japonsko: 37 percent Singapur: 36 percent Francúzsko: 31 percent Spojené kráľovstvo: 30 percent Austrália a Nemecko po 29 percent Spojené štáty americké a Južná Kórea po 28 percent

Podľa Laneya je dôraz na zaneprázdnenosť ovplyvnený spôsobom, akým lídri merajú produktivitu. „Produktivitu najčastejšie posudzujú na základe viditeľnej aktivity namiesto sústredenia sa na dosahovanie výsledkov,“ vysvetlil Laney.

Podľa zamestnancov považujú lídri za meradlo produktivity počet odoslaných emailov a hodín strávených online. Prieskum Slacku odhalil, že až 63 percent respondentov sa preto snaží byť online aj vtedy, keď nepracujú.

Zamestnanci v prieskume uviedli, že chcú, aby ich lídri hodnotili na základe kľúčových ukazovateľov výkonu, akými sú rozhovory s nadriadenými či počet hodín strávených výkonom konkrétnych úloh.

Pracovníci sú ešte stále zástancami asynchrónnej práce, ktorá bola bežná počas pandémie najmä z dôvodu prechodu na prácu z domu. Jej podstatou je, že zamestnanec úlohy nevykonáva v reálnom čase či osobne.

Viac než polovica respondentov uviedla, že najlepším spôsobom, ako podporiť produktivitu zamestnancov, je zaviesť flexibilné pracovné podmienky, pričom až 36 percent hlasovalo v prospech flexibilného miesta výkonu práce.