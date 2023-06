Májové rokovania vo Washingtone o odvrátení platobnej neschopnosti sprevádzali špekulácie, že výsledná dohoda by mohla zahŕňať aj reformu pravidiel pre výstavbu energetických projektov, ktorá by podporila ekologickú transformáciu Spojených štátov. Nakoniec však návrh zákona prináša len drobné zmeny, ktoré môžu urýchliť aj výstavbu infraštruktúry spojenej s fosílnymi palivami. Kritiku od ekológov a niektorých členov Demokratickej strany potom umocňuje výnimka pre plynovod presadzovaný senátorom napojeným na fosílny priemysel.

Opatrenia pre energetiku tento týždeň schválili obe komory amerického Kongresu, keď ich prezident Joe Biden a predseda Snemovne reprezentantov Kevin McCarthy zahrnuli do kompromisu okolo úpravy dlhového stropu americkej vlády. Plán pozastavuje platnosť limitu dlhu do začiatku roka 2025, zahŕňa však aj množstvo ďalších viac či menej súvisiacich bodov.

Skutočná klimatická porážka

Témou vyjednávaní medzi prezidentom z Demokratickej strany a republikánskym predsedom snemovne boli tiež možné úpravy systému udeľovania povolení pre výstavbu energetickej infraštruktúry, ktorý podľa oboch strán potrebuje reformu. Demokrati a republikáni ale majú o tejto reforme značne odlišné predstavy a nakoniec nechali najcitlivejšie otázky na neskôr, ako sumarizuje vo svojom titulku agentúra Reuters.

Debata sa týka viac ako 50 rokov starého zákona o ochrane životného prostredia so skratkou NEPA, ktorý uložil federálnej vláde povinnosť vyhodnocovať dopady plánovanej infraštruktúry na životné prostredie pred povolením výstavby. To okrem iného komplikuje rozširovanie elektrickej rozvodnej siete, ktoré je potrebné pre zapojenie nových elektrární využívajúcich obnoviteľné zdroje do americkej energetiky.

Schválený návrh obsahuje len obmedzené úpravy NEPA a okrem iného stanovuje maximálne dvojročnú lehotu na analýzu všetkých projektov. „Neuvoľňuje však cestu pre výstavbu rozsiahlych elektrických vedení a namiesto toho nariaďuje dvojročnú štúdiu problému,“ uvádza agentúra AP.

Web Heatmap, ktorý sa špecializuje na klimatickú politiku, tento vývoj označuje za skutočnú klimatickú porážku v dohode o dlhovom strope. Jean Suová z neziskovej organizácie Centier for Biological Diversity uviedla, že nový zákon zmierni preskúmanie energetických projektov a obmedzí schopnosť verejnosti vyjadrovať sa k výstavbe ropovodov či plynovodov.

Zelena dokončeniu plynovodu

Pobúrenie potom vyvoláva tiež rozhodnutie obísť zavedené procesy v jednom takomto prípade. Kongres prijatým návrhom dáva zelenú dokončeniu plynovodu Mountain Valley Pipeline vedúceho zo severu Západnej Virgínie do susednej Virgínie. Projekt je z veľkej časti hotový, práce na ňom však viaznu kvôli súdnym sťažnostiam a environmentálnym revíziám, píše AP.

Intervencia Kongresu je spájaná so senátorom za Demokratickú stranu zvoleným za Západnú Virgíniu Joom Manchinom, ktorého rodina prevádzkuje uhoľnú spoločnosť a ktorého vysokopostavený poradca nedávno prešiel k lobistickej skupine obhajujúcej záujmy sektora fosílnych palív. Manchin je v posledných rokoch jedným z nevplyvnejších členov Senátu a zelená pre ním presadzovaný plynovod podľa denníka The Washington Post nadväzuje na sľub Bieleho domu z minulého roka, keď senátor pomohol schváliť prelomové daňové úľavy pre takzvané čisté technológie.

Senátor za Demokratickú stranu Tim Kaine označil zahrnutie projektu do dohody za slizké. „Výnimka pre schválenie Mountain Valley Pipeline v hlasovaní o strope na zadlženie našej krajiny je nehoráznosť,“ cituje denník The Guardian Petra Andersona z aktivistického spolku Appalachian Voices. Ten mapuje porušovanie environmentálnych regulácií pri stavbe projektu.

Biely dom v tejto súvislosti zdôrazňuje, že dohoda o dlhovom strope necháva v platnosti spomínané daňové úľavy pre elektromobily či vybavenie elektrární na obnoviteľné zdroje. Republikáni vo svojom pôvodnom návrhu požadovali ich zrušenie. Čo sa týka plynovodu cez Apalačské pohorie, Bidenova hovorkyňa Karine Jean-Pierreová povedala, že jeho výstavba by pokročila tak či tak.