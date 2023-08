Zakladateľ kľúčového dodávateľa Apple varoval pred katastrofou na Wall Street, ak na Taiwane vypukne vojna. „Ak by v Taiwanskom prielive vypukla vojna, netrvalo by mesiac ani hodinu, ale len desať sekúnd, kým by sa burza na Wall Street zrútila,“ napísal na Facebooku T. Gou. Jeho príspevok bol zakrátko vymazaný, hoci kópia uložená vo vyrovnávacej pamäti zostala, informuje Insider.

T. Gou, 72-ročný zakladateľ gigantu Foxconn napísal príspevok po stretnutí publicistom pracujúcim pre The New York Times Thomasom Friedmanom.

Čína si nárokuje na autonómny Taiwan, ktorý je popredným svetovým dodávateľom čipov. Považuje ho za svoje územie a zintenzívňuje vojenské cvičenia okolo ostrova. T. Gou povedal, že Taiwan by mohol vojensky vzdorovať Číne približne tri mesiace, ale že dosah na svetovú ekonomiku a finančné trhy by bol obrovský a okamžitý.

T. Gou založil Foxconn, známy aj ako Hon Hai Precision Industry, v roku 1974. Jeho majetok má hodnotu takmer 7,2 miliardy dolárov. Komentáre magnáta o geopolitickom napätí v Taiwanskom prielive prichádzajú uprostred špekulácií o jeho politických ambíciách.

Obchodný magnát odstúpil z funkcie predsedu predstavenstva Foxconnu v roku 2019 v snahe kandidovať na taiwanského prezidenta. Nepodarilo sa mu však získať nomináciu hlavnej taiwanskej opozičnej strany Kuomintang. Tento rok to skúsil znova, no ani na druhýkrát nebol úspešný. Analytici minulý mesiac pre South China Morning Post uviedli, že T. Gou by sa o prezidentský úrad mohol uchádzať ešte raz. Miliardár na žiadosť Insideru o vyjadrenie bezprostredne nereagoval.

Taiwanské prezidentské voľby sú naplánované na 13. januára 2024.