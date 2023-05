Národná diaľničná spoločnosť, a. s., (NDS) očakáva, že zákazka na vypracovanie štúdie realizovateľnosti pre druhý profil diaľničného tunelového úseku D1 Beharovce – Branisko môže trvať desať mesiacov. Informovala o tom v zverejnenej verejnej súťaži na tieto služby, vrátane rekonštrukcie pravej rúry tunela Branisko a prípravy zámeru posúdenia vplyvov na životné prostredie (EIA), za odhadované náklady 235-tisíc eur bez dane z pridanej hodnoty. Záujemcovia môžu predkladať ponuky do 31. mája, pričom rozhoduje cena a musia platiť minimálne do 29. februára 2024.

Budúci zhotoviteľ má podľa diaľničiarov dodať štúdiu do 180 dní a zámer EIA do 220 dní od účinnosti zmluvy. Počas vykonávania diela musí dodržať viaceré časové míľniky, vyplýva z oznámenia o vyhlásení tendra vo Vestníku verejného obstarávania. Výsledky dopravno-inžinierskych prieskumov treba doručiť najneskôr do 70 dní, návrh dopravného modelu do sto dní, návrh trasovania variantov na základe dopravných vzťahov do 110 dní, komplexne posúdené varianty vzhľadom na dopravné vzťahy, inžiniersko-geologický prieskum a životné prostredie pre ich prerokovanie do 120 dní a návrh analýzy nákladov a výnosov do 130 dní od účinnosti zmluvy.

Priemerná dopravná intenzita na úseku tunela Branisko bola vlani vyše 16-tisíc vozidiel za 24 hodín, vybudovanie druhej rúry tunela je tak reálne na pláne. Denná intenzita dopravy v tuneli ešte v roku 2015 presiahla priemerne 10-tisíc áut. „Analýzy nám už potvrdili, že výstavba ľavej rúry je technicky možná aj počas prevádzky pravej rúry. Po spracovaní zámeru EIA bude nasledovať proces zabezpečenia projektovej dokumentácie, územného a stavebného konania," informovala minulý týždeň po vyhlásení súťaže na štúdiu hovorkyňa NDS Eva Žgravčáková.

Tunel Branisko je jednorúrový tunel s dĺžkou 4 975 metrov s obojsmernou premávkou. Je súčasťou úseku diaľnice D1 Beharovce - Branisko nachádzajúceho sa na severovýchode Slovenska, na rozhraní okresov Levoča a Prešov. V súčasnosti je najdlhším sprevádzkovaným tunelom na Slovensku. Južnú tunelovú rúru začali raziť v máji 1997, prerazili o dva roky neskôr, otvorili koncom júna 2003 a v skúšobnej prevádzke s obmedzenou maximálnou rýchlosťou bola do začiatku októbra toho istého roka. Druhú tunelovú rúru plánovali pôvodne vybudovať v roku 2020, potom ju vyradili z priorít a začiatok výstavby odložili predbežne na rok 2025.