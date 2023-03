Zákaz predaja áut so spaľovacími motormi po roku 2035 nemá na Slovensku podporu naprieč celým politickým spektrom. Mnohé politické strany sa obávajú sa negatívnych dopadov na slovenský automobilový priemysel a zamestnanosť.

Negatívne dopady na slovenský priemysel

„Zákazom predaja vozidiel so spaľovacími motormi od roku 2035 riskuje Európska únia vážne problémy automobilového priemyslu ako pilieru jej hospodárstva. Pre Slovensko to platí dvojnásobne,“ uviedla hovorkyňa strany Hlas - sociálna demokracia Patrícia Medveď Macíková. Európska únia by podľa nej mala čo najviac zreálniť svoju „zelenú politiku“, aby v dnešnej turbulentnej dobe riešila skutočné problémy ekonomiky a nevytvárala ďalšie.

Zákaz predaja áut so spaľovacími motormi nepodporuje z dôvodu negatívneho dopadu na slovenský automobilový priemysel ani hnutie Sme rodina. „Na Slovensku máme niekoľko automobilových fabrík, ktoré zabezpečujú zamestnanie množstvu ľudí,“ zdôraznilo hnutie v stanovisku. Strana Za ľudí takýto krok označila za nesprávne a zároveň zle načasované rozhodnutie pre Slovensko a jeho občanov.

„Je smutné, že za zákaz spaľovacích motorov hlasovali v Európskom parlamente všetci europoslanci Smeru a Progresívneho Slovenska,“ poukázala strana Za ľudí. Tá zároveň apeluje na všetkých slovenských europoslancov, aby pri každom hlasovaní brali do úvahy realitu na Slovensku a fakt, že automobilový priemysel je pre slovenskú ekonomiku kľúčový a dáva ľuďom prácu.

Výhrady politických strán

Strana SaS v tejto súvislosti poukázala aj na postup Ministerstva životného prostredia SR, ktoré podľa liberálov úmyselne nerešpektovalo stanovisko Výboru NR SR pre európske záležitosti, ktorý jeho predstaviteľov zaviazal hlasovať proti takémuto zákazu.

Výhrady má aj strana Hlas-SD. „Je tu vážne podozrenie, že štátny tajomník rezortu životného prostredia Michal Kiča konal svojvoľne a hlasoval v rozpore s rozhodnutím výboru NR SR a proti našim záujmom,“ doplnila Macíková.

Ministerstvo zákaz obhajuje

Samotné Ministerstvo životného prostredia SR zákaz áut so spaľovacími motormi obhajuje. Odmieta tvrdenia o likvidácii domáceho automobilového priemyslu, či vyhlásenia o tom, že Slovensko na takýto krok „doplatí“. Na jedno ani druhé nie je podľa neho dôvod. Škaredo by sme podľa neho mohli doplatiť práve na to, ak by sme tento trend brzdili. Pokiaľ by Slovensko odmietalo elektromobilitu, odstrašilo by investorov a svoj trhový priestor by nezmyselne prenechalo tretím krajinám.

Proti zmene nie sú ani predstavitelia Zväzu automobilového priemyslu SR. Podľa nich je to realita, v ktorej európsky automobilový priemysel žije už mnoho mesiacov a nastavil podľa neho všetky svoje výrobné a podnikateľské plány. Naše automobilky sú podľa zväzu na takýto vývoj pripravené. Omnoho viac ich aktuálne ohrozujú plány na prijatie novej emisnej normy Euro 7.