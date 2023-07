Optimizmus ohľadom rastu čínskej ekonomiky upadá. Zahraniční investori v dôsledku toho investujú menej peňazí do miestnych akcií ako do akcií iných ázijských rozvíjajúcich sa trhov. Za posledných 12 mesiacov predstavovali čisté zahraničné prílevy financií na trhy v Ázii viac ako 41 miliárd dolárov, čím prekonali približne 33 miliárd dolárov, ktoré natiekli do akcií v pevninskej Číne.

Ukázali to dáta systému obchodovania Stock Connect v Hong Kongu zostavené spoločnosťou Goldman Sachs, o ktorých informoval denník Financial Times. Za rovnaké obdobie nastali čisté odlevy z rozvíjajúcich sa ázijských trhov vo výške 76,6 miliardy dolárov.

Odklon zahraničných investícií od Číny je dôsledkom tvrdých covidových obmedzení a potvrdzuje, že ostatné ázijské ekonomiky ťažia z presunu dodávateľských reťazcov a silného amerického dopytu po polovodičoch. „Keď sa pozriete na celý región, chcete byť viac naklonení smerom k trhom, ktoré sú citlivejšie na rast v USA,“ povedal ázijsko-pacifický akciový stratég Goldman Sachs Sunil Koul. Ten zároveň dáva do kontrastu pomalé oživenie v Číne so silným rastom inde v regióne a nádejami, že USA sa tento rok vyhnú recesii. Zhoršujúci sa sentiment investorov voči Číne sa odzrkadlil aj v najnovšom prieskume manažérov ázijských fondov Bank of America, ktorý ukázal, že väčšina z približne 260 respondentov – s celkovo viac ako 650 miliardami dolárov v spravovaných aktívach – znížila svoju expozíciu voči Číne.

Zaostávajúci rast čínskeho HDP a rastúce geopolitické riziko tiež podnietili dopyt po investičných produktoch mimo Číny. Šéf analýz akciových trhov pre Áziu a Tichomorie v BNP Paribas Manishi Raychaudhuri uviedol, že investori zostanú vyčkávať „za plotom“, kým sa vyhliadky čínskeho rastu nezlepšia. Pripomenul dve dominantné témy pre Áziu v tomto roku ako „kúpte si Indiu“ a „kúpte technológiu riadenú AI“. Druhá z uvedených podnietila prílev desiatich miliárd dolárov na taiwanský a deviatich na juhokórejský trh, keďže investori výrazne stavili na nárast dopytu po polovodičoch poháňaný umelou inteligenciou. Preferovanou destináciou je aj India na základe silného rastu a očakávaní, že krajina bude mať prospech z toho, že kapacity s podporou USA sa tam presunú z Číny.

„Ak sa čínsky rastový motor nevráti v plnej sile, ľudia stavia na Indiu,“ povedal vedúci obchodnej stratégie pre ázijské trhy v Citigroup Mohammed Apabhai. „Všetky ukazovatele pre indický trh, ktoré sledujeme, sú mimoriadne optimistické,“ dodal. Najnovší prieskum BofA takisto ukázal, že 12 percent zahraničných investorov sa obzerá po Indonézii, čo z nej robí favorita medzi ázijskými rozvíjajúcimi sa trhmi. Prílev financií do Indonézie a na ďalšie trhy juhovýchodnej Ázie takisto posilnilo oslabenie dolára, z čoho profitujú exportéri z tohto regiónu. M. Apabhai však varoval, že „ak sa dolár zotaví, peniaze idúce na tieto trhy sa opäť stopnú“.