Správcovia väčšiny turistických destinácií tajne dúfajú, že ich návštevníci virálnymi videami preslávia na sociálnych sieťach a prilákajú tým masy ľudí. Ostrovček na juhovýchode Fínska má úplne opačné túžby, píše agentúra Bloomberg.

Ambíciou ostrova Ulko-Tammio je stať sa „zónou bez telefónov“. Miestne úrady preto návštevníkov vyzývajú, aby svoje smartfóny vypli a nenechali sa nimi počas pobytu vyrušovať. Záujem o dovolenky bez elektronických zariadení rastie. Dokonca aj manažéri úspešných firiem si tento digitálny detox pochvaľujú.

Cestovný ruch sa v dnešných časoch do veľkej miery spolieha na pomoc influencerov a sociálne siete. Práve vďaka nim dokážu prilákať nových turistov. Aj napriek tomu sa čoraz viac predstaviteľov cestovného ruchu a zábavného priemyslu snaží ľudí presvedčiť, aby telefóny z kabeliek či vreciek nevyťahovali a užili si zážitok.

Na nový trend stavila aj firma Yondr, ktorá ponúka uzamykateľné obaly na telefón. Svoje využitie už našli v divadlách, reštauráciách, na školách či súdoch. V princípe to funguje tak, že diváci, študenti alebo zákazníci po vstupe do priestorov umiestnia svoje smartfóny do špeciálneho obalu, ktorý sa následne uzamkne. Odomknúť ho je možné len pomocou špeciálnej stanice umiestnenej v zóne, kde je používanie telefónov povolené.

Podľa údajov firmy z marca 2022 už obaly využilo zhruba milión klientov. Patria medzi nich napríklad aj anglické kúpele Thermae Bath Spa. Ich zamestnancov už totiž nebavilo hrať sa na potápačov a loviť telefóny návštevníkov z dien bazénov.