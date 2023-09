Plánovaný štrajk v plynárenskom odvetví v Austrálii, ktorý prispel k rastu cien plynu na svetových trhoch, sa o jeden deň odkladá. Odborári totiž ďalej rokujú o mzdách so zástupcami americkej spoločnosti Chevron, v ktorých prevádzkach na skvapalnený zemný plyn (LNG) sa protesty chystajú. Štrajkovať sa podľa súčasných predpokladov začne až v piatok.

Séria štrajkov mala pre spory o mzdy a pracovné podmienky začať od dnes. Zamestnanci ale začiatok protestu odložili do piatkových 06: 00 miestneho času (00: 00 SELČ), ktorým sa myslí čas v austrálskom meste Perth. „Budeme pokračovať vo vyjednávaní, pretože chceme dosiahnuť taký výsledok, ktorý bude v záujme zamestnancov i podniku,“ povedal hovorca spoločnosti Chevron Australia.

Mediačné rozhovory

Prevádzky Gorgon a Wheatstone v západnej Austrálii, ktoré patria Chevronu, predstavujú viac ako päť percent celosvetovej kapacity LNG. Austrálska organizácia Fair Work Commission, ktorá je v tomto sektore arbitrom, usporiadala mediačné rozhovory medzi Chevronom a organizáciou Offshore Alliance, čo je partnerstvo dvoch odborových zväzov zastupujúcich pracovníkov v energetickom sektore.

Analytik energetického sektora Saul Kavonic však neverí, že by prvé kolo odsávok malo zásadný vplyv na dodávky plynu. Hrozba úplného zastavenia prevádzky od 14. septembra by však mohla mať potenciálne dopad na globálne trhy s energetickými surovinami.

„V takom prípade, ktorý ale považujeme za nepravdepodobný, by situácia eskalovala až do úplného zastavenia. Potom by zmizlo asi šesť percent globálnej ponuky, čo by mohlo viesť k prudkému nárastu cien, ak by sa štrajky natiahli až do zimy na severnej pologuli,“ povedal BBC Kavonic.

Tim Harcourt z Inštitútu pre verejnú politiku a riadenie na Technickej univerzite v Sydney vleklý štrajk neočakáva. „Spory v Austrálii vo všeobecnosti netrvajú veľmi dlho, pretože úlohou Fair Work Commission je zasiahnuť hneď na začiatku sporov. Nemáme teda dlhé spory, tak ako v USA alebo Veľkej Británii,“ povedal.

Vzhľadom na to, že ide o významné odvetvie s 500 zamestnancami, mohlo by to mať určitý vplyv na globálnu ponuku, domnieva sa Harcourt. „Ale nemyslím si, že už sme v tejto fáze,“ dodal.

Minuloročná invázia ruských vojsk na Ukrajinu spôsobila prudký nárast cien ropy a plynu, čo viedlo k citeľnému zvýšeniu účtov za energie pre domácnosti aj podniky. Veľkoobchodné ceny energií už zostúpili z vtedajších maxim, ale napríklad ceny ropy sa tento týždeň zvýšili po správe, že Saudská Arábia a Rusko predĺžili dobrovoľné škrty v ťažbe suroviny až do konca roka.

Stúpajúce ceny

Severomorská ropa Brent, ktorá je hlavným ukazovateľom vývoja cien ropy na svetových trhoch, v utorok prvýkrát od vlaňajšieho novembra uzavrela nad 90 dolárov za barel. Rusko tiež obmedzilo dodávky zemného plynu do Európy, čo európske štáty viedlo k tomu, aby hľadali alternatívne zdroje energie. Mnohé krajiny sa spoliehajú na to, že práve LNG túto medzeru zaplní.

Vlani v auguste sa veľkoobchodná cena plynu pre európsky trh kvôli obmedzovaniu dodávok z Ruska vyšplhala až do blízkosti 350 eur za megawatthodinu. Ceny sa ale začali zvyšovať už dávno pred vojnou na Ukrajine, podľa analytikov v reakcii na energetickú politiku Európskej únie. Odvtedy cena výrazne klesla, k čomu prispeli vysoké dodávky LNG.

Cena plynu na dodanie v októbri sa dnes dopoludnia vo virtuálnom obchodnom uzle Title Transfer Facility (TTF) v Holandsku pohybovala okolo 32 eur za megawatthodinu (MWh), čo je hlboko pod úrovňou administratívne stanoveného stropu v Česku. Ten predstavuje 2 500 Kč za MWh. TTF je pre ceny plynu v Európe určujúca.

Austrália je spolu s Katarom a Spojenými štátmi jedným z najväčších exportérov LNG na svete a dodávky LNG z Austrálie pomohli znížiť globálne ceny energií. LNG je metán alebo metán zmiešaný s etanolom, očistený od nečistôt a vychladený približne na -160 stupňov Celzia. Tým sa plyn zmení na kvapalinu a môže sa prepravovať v tlakových cisternách. Na mieste určenia sa LNG premení späť na plyn a používa sa ako každý iný zemný plyn – na vykurovanie, varenie či výrobu elektriny.