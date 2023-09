Začiatok školského roka je pre peňaženky rodičov školopovinných detí vždy náročný. Peniaze si pritom na tento účel odkladá len viac ako štvrtina rodičov. Najväčšia skupina opýtaných hradí náklady spojené s návratom detí do školy z aktuálnej výplaty, pričom sa následne musia uskromniť. Vyplýva to z prieskumu 2muse pre 365.bank.

Výdavky v stovkách eur

Približne 14 percent rodičov si myslí, že ich výdavky sa zmestia do 100 eur. Štyria z desiatich rodičov školopovinných detí očakávajú, že ich výbava pre školáka k štvrtému septembru bude stáť do 200 eur. No náklady sa v individuálnych prípadoch môžu vyšplhať ešte vyššie. Viac ako štvrtina opýtaných počíta jednorazovo so sumou 300 eur.

V porovnaní s vlaňajškom výrazne vzrástli ceny školských potrieb, ale aj oblečenia, potravín, či ďalších tovarov a služieb. Len za písacie a kresliace potreby, zošity, obaly a pomôcky na výtvarnú nechajú rodičia prvákov v obchode viac ako 100 eur. Ak sa k tomu pripočíta suma za školskú tašku, úbor na telesnú, prezuvky a základné hygienické potreby, suma môže predstavovať niekoľko stoviek eur.

Desaťmesačný nápor na peňaženku

Nákupom výbavy sa pritom výdavky na školu nekončia. Treba rátať aj s poplatkami za niektoré učebnice či pracovné zošity, za družinu, obedy či s príspevkom do školského fondu. Deti navyše počas roka chodia na výlety, lyžiarsky či plavecký výcvik, na rôzne kultúrne podujatia, alebo navštevujú krúžky, ktoré taktiež nie sú hradené školou. U niektorých stredoškolákov či vysokoškolákov musia rodičia uhradiť každý mesiac aj bývanie na internáte, dopravu, prípadne im pri nástupe na vysokú školu zabezpečiť podnájom. Okrem toho niektorí z nich podporujú svoje deti aj finančne prostredníctvom pravidelného vreckového.

Rovnako, ako v prípade jednorazových výdavkov spojených so začiatkom školského roka, tak aj na ostatné náklady, ktoré sa vyskytnú počas roka, je dobré podľa 365.bank si priebežne odkladať peniaze. Robí tak pritom zhruba tretina rodičov. Z klasickej finančnej rezervy ich hradí 30 percent ľudí. Necelá tretina sa k plateniu výdavkov stavia rovnako, ako k začiatku školského roka. Teda všetko platia z jednej výplaty v danom mesiaci aj za cenu, že s peniazmi budú vychádzať natesno.