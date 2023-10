Mumtaz Mansúr odletel do Saudskej Arábie v septembri 2021, nadšený z toho, že získal miesto v jednej z najväčších svetových spoločností Amazon. Dostal prísľub dobre platenej práce a peniaze plánoval posielať späť svojej rodine v Nepále. Jeho príbeh zverejnil portál nbcnews.com v spolupráci s Medzinárodným konzorciom investigatívnych novinárov, organizáciou Arab Reporters for Investigative Journalism a The Guardian.



O necelý rok neskôr M. Mansúr priznal, že žije v preplnenej miestnosti so siedmimi ďalšími mužmi, spia na poschodových posteliach zamorenými plošticami. Voda bola často slaná a nedala sa piť. Jeho nádeje boli zmarené a ocitol sa hlboko v dlhoch. Nebol sám. Patrí k skupine viac ako 50 súčasných a bývalých pracovníkov, ktorí uviedli, že ich zavádzali a vykorisťovali náborové firmy, ktoré dodávajú pracovnú silu spoločnosti Amazon v Saudskej Arábii.

Všetci pracovníci uviedli, že museli zaplatiť poplatky od 830 do 2 040 dolárov, hoci podľa nepálskej vlády sú také vysoké poplatky nezákonné. Na ich zaplatenie si mnohí museli vziať pôžičky s vysokými úrokovými sadzbami.

Amazon pre NBC News povedal, že vykonal vlastné vyšetrovanie a zistil porušenia pracovných povinností. Spoločnosť prisľúbila opatrenia na odstránenie problémov vrátane kompenzácií pracovníkov, ktorí platili náborové poplatky spoločnostiam dodávajúcim pracovnú silu online predajcovi. „Sme hlboko znepokojení tým, že s niektorými našimi zmluvnými pracovníkmi v Saudskej Arábii sa nezaobchádzalo podľa noriem, ktoré sme stanovili, s dôstojnosťou a rešpektom, ktoré si zaslúžia,“ povedal viceprezident Amazonu John Felton.

V rozpore s normami OSN

Kľúčovým dodávateľom pracovnej sily pre Amazon je spoločnosť Abdalláha Fahada Mutairího so sídlom v Saudskej Arábii. Ten sa označuje za „popredného poskytovateľa riešení v oblasti ľudských zdrojov v Saudskej Arábii“. Štyridsaťdeväť z 54 opýtaných pracovníkov bolo prijatých práve cez túto firmu. Amazon uviedol, že zvažuje pozastavenie spolupráce s ňou. Spoločnosť na opakované žiadosti o vyjadrenie neodpovedala.



Dotknutí pracovníci popísali postupy, ktoré sú v rozpore s pracovnoprávnymi normami OSN, ako aj Spojených štátov. Patrí medzi ne vystavovanie pracovníkov nevhodným pracovným a životným podmienkam; obmedzenie ich pohybu; a nepravdivé vyhlásenia o totožnosti zamestnávateľa. Normy OSN hovoria, že akékoľvek náborové poplatky by mal platiť zamestnávateľ, nie pracovník.

Ako mnohí nepálski pracovníci, aj M. Mansúr vedel, že je lepšie hľadať si zamestnanie priamo, ako cez sprostredkovateľa. Keď mu agent z Rove International, náborovej firmy so sídlom v Káthmandu, ponúkol prácu v Amazone, urobil si prieskum. Uistil sa, že veľká americká korporácia ako Amazon sa musí líšiť od iných spoločností, ktoré zneužívali nepálskych pracovníkov.



Keďže vedel, že „agenti klamú“, povedal, opakovane sa pýtal, či by bol zamestnancom Amazonu, alebo spoločnosti poskytujúcej prácu. Agent mi „potvrdil, že to bolo priame zamestnanie od Amazonu,“ povedal M. Mansúr, „a zmení to môj život“.



Prekvapený ostal, keď mu povedali, že musí zaplatiť náborový poplatok vo výške viac ako 2 300 dolárov – najmä preto, že vedel, že nepálska vláda obmedzuje poplatky, ktoré môžu pracovné firmy účtovať pracovníkom smerujúcim do Saudskej Arábie, na menej ako 85 dolárov. Šesť ďalších Nepálčanov potvrdilo, že Rove International im účtoval náborové poplatky vo výške viac ako tisíc dolárov na osobu.

Amazon na Blízkom východe

Amazon vstúpil na saudskoarabský trh v roku 2017, keď kúpil maloobchodného online giganta Souq.com, ktorý začínal v Dubaji. Firma Souq priviedla pracovníkov z Pakistanu, Indie, Bangladéša a Nepálu. V roku 2023 Amazon oznámil, že v Saudskej Arábii zamestnáva takmer 1 500 stálych a sezónnych pracovníkov.



Ako jedna z najchudobnejších krajín Ázie je Nepál už dlho hlavným zdrojom zahraničných pracovníkov zamestnaných v zámorí veľkými i malými spoločnosťami. Títo pracovníci posielajú peniaze domov svojim rodinám. Svetová banka uviedla, že v roku 2022 tvorili zahraničné remitencie 23 percent HDP Nepálu.



V prieskume zverejnenom v roku 2017 v prestížnom britskom lekárskom časopise BMJ väčšina nepálskych mužov, ktorí pracovali mimo krajiny, však uviedla, že „zažila vykorisťovanie vo všetkých fázach migračného procesu“. Polovica tvrdí, že bola počas náboru terčom podvodných praktík.



Drvivá väčšina z 54 nepálskych pracovníkov, ktorých sa tento príbeh týka, potvrdila, že ich náboroví pracovníci zavádzali o podmienkach ich zamestnania a lživo sľubovali, že budú pracovať priamo pre Amazon. Počas svojho pôsobenia v Saudskej Arábii uviedli, že mali nižšiu mzdu ako tí, ktorí pracujú priamo pre Amazon. „Pracovali sme viac a tvrdšie, ale plat, ktorý sme dostávali, bol oveľa nižší,“ povedal M. Mansúr. Dennodenne nabehal kilometre naprieč skladovými poschodiami. „Cítil som sa veľmi slabý. Boleli ma nohy,“ dodal. „Keď som sa vrátil domov, mal som pocit, že ma prepichujú ihlami, alebo chodím bosý po kameňoch. Bolelo ma celé telo.“



Ostatní sa vyjadrujú podobne: „Amazon núti ľudí pracovať ako dobytok,“ dodal ďalší z pracovníkov, ktorý si neželal byť menovaný. „Mal som sen zarobiť si peniaze. Ale nestalo sa tak. To, čo som očakával, sa nesplnilo.“