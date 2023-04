Americký maloobchodný gigant Walmart plánuje mať do roku 2030 vlastnú sieť nabíjacích staníc pre elektrické vozidlá (EV) pri svojich obchodoch, aby využil ich nárast v Spojených štátoch.

Problémy s nabíjaním a dojazdom

Nové rýchlonabíjacie stanice budú umiestnené pred tisíckami obchodov Walmart a Sam's Club, popri takmer 1 300, ktoré už reťazec prevádzkuje v rámci dohody s Electrify America, jednou z najväčších otvorených verejných sietí v krajine. Viac ako 5-tisíc obchodov Walmart a sklady Sam's Club sa nachádzajú do 25 kilometrov od bydliska či práce približne 90 percent Američanov.

„Sme schopní vyriešiť obavy z dojazdu a nabíjania spôsobom, ktorý nikto iný v tejto krajine nedokáže,“ povedal nedávno vymenovaný viceprezident spoločnosti Walmart pre transformáciu energie Vishal Kapadia. Dodal, že nové stanice vyriešia nielen problémy s nabíjaním a dojazdom, ale aj s nákladmi. Táto stratégia podľa Kapadiu prináša menšie riziko a umožní Walmartu ponúknuť zážitok a cenu „spôsobom, ktorý nie je možný, keď je do rovnice zapojená tretia strana“.

Podpora predaja elektromobilov

V USA zatiaľ nie je veľa elektrických vozidiel v pomere k celkovému počtu áut na cestách, ale to sa už začína meniť, keďže vysoké ceny benzínu, čoraz väčšie štátne dotácie a nové dostupnejšie modely urýchľujú ich zavádzanie.

Očakáva sa, že investícia americkej administratívy vo výške 5 miliárd dolárov do spustenia národnej nabíjacej siete podporí predaj elektromobilov. Do roku 2029 by tak mohli predstavovať tretinu áut na severoamerickom trhu, predpovedá poradenská spoločnosť AutoForecast Solutions.

S približne 240 miliónmi zákazníkov v obchodoch každý týždeň by nové stanice mohli poskytnúť Walmartu údaje o tom, ako kupujúci platia, alebo o čase strávenom v konkrétnom obchode.

Vishal Kapadia očakáva, že nové nabíjacie body budú jednosmerné rýchlonabíjačky, pričom pri jednom obchode budú v priemere nainštalované asi štyri nabíjačky. Walmart odmietol uviesť detaily investície. Informoval len, že je v procese hľadania dodávateľa.