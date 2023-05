Na Wall Street už istý čas prekvitá biznis s napodobeninami, uvádza Bloomberg. Najväčšie svetové banky JPMorgan Chase, Goldman Sachs a Morgan Stanley sa zaoberajú produktmi, známymi pod názvom „kvantitatívne investičné stratégie“ alebo QIS. Tieto obchody kopírujú stratégie, pri ktorých zrode stáli akademici z Ivy League a manažérmi systematických fondov, ako je AQR Capital Management.



Problém je v tom, že QIS nie sú fondy, dajú sa ľahko „zabaliť a predávať“, takže klienti si môžu vybrať, čo chcú. Je to bufet, nie degustačné menu, priblížil Bloomberg. QIS sa snažia zarobiť peniaze na trhových vzorcoch stanovených v akademickom výskume. Pôvodne zaznamenali boom po finančnej kríze, keď banky pod tlakom nových regulácií začali meniť svoje interné obchodné stratégie na produkty, ktoré by mohli predávať.



Obchody s QIS v posledných rokoch neustále rástli, podľa odhadu poradenskej spoločnosti Albourne Partners teraz sústreďujú aktíva v hodnote okolo 370 miliárd dolárov. „Minulý rok bol pravdepodobne najlepším rokom, aký som kedy videl,“ povedal globálny šéf štrukturálnych obchodov v UBS Group Spyros Mesomeri. „To, čo ľudia požadovali, sú stratégie, ktoré sú schopné fungovať v prostredí turbulencií na akciových a dlhopisových trhoch.“



V dôchodkovej poisťovni Veritas vo Fínsku, ktorá kontroluje približne štyri miliardy eur, sa hlavný investičný riaditeľ Kari Vatanen začal obzerať po QIS, aby mal väčšiu kontrolu nad peniazmi firmy bez toho, aby musel budovať obchodné tímy od nuly. „Dobrou správou je, že sú úplne transparentné – vieme, ako sú skonštruované,“ povedal K. Vatanen.

V najlepšom záujme klienta nekonajú

Skeptici však poukazujú na to, že banky nie sú povinné konať v najlepšom záujme klienta – rovnako ako správca peňazí, a že sa až tak nezameriavajú na minimalizáciu transakčných nákladov. Niektorí experti takisto hovoria, že QIS sú neoriginálne a zjednodušené.



„Sú to veci, ktoré idú nad rámec základných pravidiel,“ povedal Deepak Gurnani, zakladateľ spoločnosti Versor Investments, ktorá má pod palcom približne 1,8 miliardy dolárov vrátane stratégií hedžových fondov a rizikových prémií.



Podľa prieskumu 13 bánk uskutočneného Albourne, aktíva spravované QIS rástli za posledných šesť rokov v priemere o tri percentá ročne a do polovice roku 2022 dosiahli približne 370 miliárd dolárov. Nominálna suma spojená s indexmi QIS spoločnosti JPMorgan minulý rok vzrástla až o 30 percent. V priebehu predošlých troch rokov do roku 2020 bola prevažne rovnaká.



„Potrebovali sme nájsť nejakú diverzifikáciu a dlhopisy už na to neboli odpoveďou,“ povedal Arnaud Jobert z JPMorgan.