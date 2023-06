Debatu o tom, ako vyvážiť obchodné a bezpečnostné záujmy vo vzťahoch s Čínou, čaká v piatok lídrov krajín Európskej únie počas druhého dňa bruselského summitu. Rozprávať sa budú aj o podpore ekonomík vyrovnávajúcich sa s infláciou či mohutnými dotáciami zo strany USA alebo Číny. Na stole budú mať znovu aj tému migrácie, na ktorého spoločných záveroch sa nedokázali zhodnúť vo štvrtkovej sedemhodinovej debate.

Krajiny EÚ sa vo vzťahu k Pekingu zhodujú na tom, že by mal využiť svoj vplyv a presvedčiť Rusko na ukončenie agresie na Ukrajine, čo by sa malo objaviť aj v záveroch rokovaní. Menej podobné pohľady však majú na to, do akej miery má byť Európa voči Číne ostražitá pre jej autoritárskym postojom a mocenským ambíciám. Viaceré štáty hlavne z východného krídla EÚ presadzuje v bezpečnostných a ekonomických otázkach reštriktívnejší postoj po vzore Spojených štátov, najmä Francúzsko či Nemecko sa však pre obchodné záujmy stavajú k reguláciám opatrnejšie. Navrhované závery hovoria o spolupráci na spoločných záujmoch a zároveň o znižovaní rizík.

Šéfovia štátov a vlád sa vrátia aj k téme migrácie, ktorá dominovala prvému dňu summitu. Pokúsia sa zhodnúť na spoločných záveroch týkajúcich sa spolupráce s krajinami pôvodu migrantov a boja proti pašerákom ľudí. Tie prvý deň zablokovali premiéri Maďarska a Poľska pre snahy presadiť svoj postoj, že o migračných témach by EÚ mala rozhodovať jednomyseľne a nie väčšinovo ako teraz.