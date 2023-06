Vzťah generácie Z a mileniálov k práci sa mení, naďalej u nich pretrvávajú obavy, týkajúce sa financií, klimatických zmien a duševného zdravia. Veľký dôraz kladú na rovnováhu medzi pracovným a súkromným životom, ktorá patrí medzi hlavné kritériá pri výbere zamestnávateľa. Vyplýva to z prieskumu poradenskej spoločnosti Deloitte, ktorý urobili na 22-tisíc respondentoch zo 44 krajín sveta.

Dôležitá flexibilita

Práca je po rodine a priateľoch ústredným faktorom identity pre 49 percent generácie Z a pre 62 percent mileniálov. Obe generácie by v záujme lepšej podpory medzi prácou a súkromím chceli, aby organizácie ponúkali lepšie možnosti kariérneho rastu pre zamestnancov na čiastočný úväzok a flexibilnejší pracovný čas.

Tri štvrtiny respondentov, ktorí pracujú v hybridnom režime, by v prípade návratu natrvalo do kancelárie uvažovali nad zmenou práce. „Je dôležité, aby zamestnávatelia porozumeli dnešným mladým ľuďom. Firmám, ktoré budú otvorené a nebudú sa báť hľadať nové riešenia, to môže pomôcť udržať si talentovaných zamestnancov, budovať dôveru, zvýšiť produktivitu a následne hodnotu spoločnosti,“ uviedla Managing Partner, Deloitte Czech & Slovak Republic Ivana Lorencovičová.

Obavy z budúcnosti

Polovica opýtaných uviedla, že žije od výplaty k výplate. Vedľajšiu prácu popri hlavnom zamestnaní majú štyria z desiatich opýtaných z oboch generácií. Väčšinu času pociťuje stres 46 percent ľudí z generácie Z a 39 percent mileniálov. Príčinami sú financie, pravidelná starostlivosť o rodinných príslušníkov, zlá rovnováha medzi prácou a súkromím a veľká pracovná záťaž.

Za posledný mesiac pociťovalo 60 percent opýtaných obavy o životné prostredie. Prijímajú rôzne udržateľné opatrenia, ako je napríklad kúpa elektrických vozidiel, alebo sa vyhýbajú jazde autom, stravujú sa vegetariánsky alebo vegánsky a uprednostňujú nákupy oblečenia z „druhej ruky“. Niektorí sa rozhodli mať menej detí alebo ostať bezdetní. Vplyvy na životné prostredie pred prijatím pracovnej pozície skúma viac ako polovica respondentov. Zamestnanie alebo odvetvie z dôvodu obáv o klímu zmenil každý šiesty opýtaný.