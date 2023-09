Igor Matovič to povedal v sobotu pred vstupom do volebnej miestnosti v Trnave, kde prišiel aj s manželkou Pavlínou. Ak by sa on osobne zo 150. miesta kandidátky nedostal do parlamentu, považoval by za samozrejmosť vyvodenie osobnej zodpovednosti.

„Pre mňa nie je dôležitý náš výsledok. Dôležité je, aby sa vyskladala demokratická koalícia, ktorá Fica nepustí k moci. Nie je pravda, že stačí, aby jedna strana porazila Fica,“ povedal Matovič. Prípadný vlastný neúspech by bral ako vysvedčenie od ľudí. Podľa neho by znamenalo, že podľahli propagande médií, ktoré sú väčšinou v rukách Haščáka a mafie. Zakladateľ a predseda OĽaNO ráno očakával, že príde do volebných miestností minimálne toľko ľudí, ako počas parlamentných volieb v roku 2020. Vtedy sa jeho hnutie OĽaNO stalo so ziskom 25,02 percenta hlasov víťazom volieb.