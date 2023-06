Na Slovensku by mohol vzniknúť inštitút pacientskeho ombudsmana, ako aj neinvestičný fond na podporu pacientskych organizácií. Vyplýva to z návrhu zákona o postavení, pôsobnosti a financovaní Asociácie na ochranu práv pacientov (AOPP), ktorá by mala zastrešiť úlohu inštitútu. Návrh poslanci Národnej rady (NR) SR posunuli do druhého čítania.

„AOPP už dve desaťročia vykonáva tie funkcie, ktoré materiálne zodpovedajú úlohe pacientskeho ombudsmana. Ako združenie zastrešujúce 50 organizácií pôsobiacich v oblasti ochrany práv pacientov má v tejto oblasti dlhoročné praktické skúsenosti a výsledky, a svoju štruktúru a metódy práce plne prispôsobené potrebám efektívnej ochrany práv pacienta,“ zdôvodnili poslanci.

AOPP má plniť úlohy v oblasti ochrany práv pacientov. Zákon tiež stanovuje okruh príjmov AOPP, ktorého súčasťou má byť aj finančný príspevok zo strany štátu, a to z rozpočtovej kapitoly Ministerstva zdravotníctva SR.

Nová legislatíva má byť účinná od 1. januára 2024.