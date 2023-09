Americká internetová spoločnosť Meta Platforms zvažuje, že ponúkne užívateľom v Európskej únii platené verzie svojich sociálnych sietí Facebook a Instagram, ktoré nebudú obsahovať reklamu.

Reklamy menia hru

Ponuka platených verzií sietí Facebook a Instagram bez reklám by podľa zdrojov mohla firme pomôcť rozptýliť obavy európskych regulátorov týkajúcich sa ochrany súkromia, pretože by užívateľom poskytla alternatívu k službám založeným na reklame, ktoré využívajú analýzu osobných údajov.

Zatiaľ nie je jasné, koľko by platené verzie stáli a kedy by ich firma mohla spustiť. Okrem platených verzií by Meta v EÚ ďalej ponúkala aj bezplatné verzie založené na reklame. Hovorca spoločnosti Meta sa k informáciám odmietol vyjadriť.

Základným podnikateľským modelom spoločnosti Meta je už takmer dve desaťročia ponuka bezplatných služieb v oblasti sociálnych sietí a predaj reklamy podnikom, ktoré chcú užívateľov týchto sietí osloviť. Zavedenie platených služieb by bolo jedným z najhmatateľnejších príkladov toho, ako musia firmy upravovať svoje produkty, aby sa prispôsobili pravidlám na ochranu osobných údajov a ďalším predpisom, a to najmä v Európe.

Lukratívnosť európskeho trhu

Najvyšší súd EÚ v júli firme Meta prakticky zakázal kombinovať údaje zhromaždené o užívateľoch naprieč jej platformami aj z iných webových stránok a aplikácií, ak nezíska výslovný súhlas užívateľov. Írsky úrad pre ochranu osobných údajov firme v januári vymeral pokutu 390 miliónov eur za to, že nútila užívateľov akceptovať cielenú reklamu ako podmienku pre používanie siete Facebook.

Európa je pre Métu druhým najlukratívnejším regiónom po Severnej Amerike. Finančná riaditeľka firmy Susan Li v apríli uviedla, že reklama v Európskej únii sa podieľa zhruba desiatimi percentami na celkových obchodných aktivitách podniku.

Meta v EÚ pre neistotu v oblasti regulácie ochrany osobných údajov zatiaľ nespustila svoju novú sieť Threads. Tou sa firma snaží konkurovať sieti X, predtým Twitter, amerického miliardára Elona Muska.