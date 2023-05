Investície do raného vzdelávania detí zo znevýhodneného prostredia sa Slovenskej republike vrátia. V stredu to uviedol hlavný analytický a poradný útvar Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR Inštitút sociálnej politiky.

Vyššia návratnosť vynaložených prostriedkov

Návratnosť investícií do ľudského kapitálu je vyššia v detskom veku ako v dospelosti. Na základe skúseností zo zahraničia má kvalitné rané vzdelávanie pozitívny vplyv predovšetkým na deti zo znevýhodneného sociálneho prostredia. V tejto skupine možno očakávať najvyššiu návratnosť vynaložených prostriedkov, uviedol Inštitút sociálnej politiky na základe analýzy.

Zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov sú na Slovensku považované najmä za nástroj na zosúlaďovanie pracovného a rodinného života. Inštitút na základe analýzy odporúča rozšírenie uvedeného pohľadu o vzdelávací rozmer u týchto detí.

„Potrebujeme venovať špeciálnu pozornosť tomu, aby najmenšie deti zo znevýhodneného prostredia mali rovnaký prístup k ranému vzdelávaniu. Musíme aktívne pomáhať týmto deťom, odstraňovať finančné a iné bariéry, aby boli súčasťou programov formálneho vzdelávania a starostlivosti v ranom veku,“ uvádza autorka štúdie Katarína Gajdošová.

Investície do ranného vzdelávania

Problematikou raného vzdelávania a prístupu k nemu sa zaoberajú aj strategické dokumenty rezortu práce. Zlepšiť prístup k formálnemu vzdelávaniu v ranom veku by mala pomôcť aj implementácia Národnej stratégie rozvoja koordinovaných služieb včasnej intervencie a ranej starostlivosti 2022 - 2030. Pomôcť by mal tiež Národný akčný plán Európskej záruky pre deti v Slovenskej republike s výhľadom do roku 2030, uzavrel inštitút.