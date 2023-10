Britský minister pre miestny rozvoj Michael Gove chce pred budúcimi parlamentnými voľbami znížiť daňovú záťaž.

Najskôr je však podľa neho potrebné zraziť infláciu. Gove to povedal televízii Sky News, keď v Manchestri začína výročná konferencia konzervatívcov. Zúčastňuje sa na nej aj premiér Rishi Sunak, ktorý zníženie inflácie považuje za jeden zo svojich cieľov. Goveove výroky si podľa Sky News protirečia s postojom ministra financií.

„Bol by som rád, keby sa daňové zaťaženie znížilo ešte pred budúcimi voľbami,“ uviedol Glove, ktorý je tiež členom Konzervatívnej strany. Voľby sú v Británii naplánované na budúci rok.

Gove zdôraznil, že akékoľvek rozhodnutie o daniach je na premiérovi a na ministrovi financií Jeremym Huntovi. Povedal však, že zníženie daní by motivovalo ľudí k práci: „Mali by sme sa postarať o to, aby (pracujúci) boli lepšie odmeňovaní za svoju podnikavosť, úsilie a snahu.“

Podľa Sky News sa Gove takto dostáva do sporu s ministrom financií. Ten predtým varoval, že vláda „vôbec nie je v pozícii, kedy by mohla hovoriť o znižovaní daní“.

Premiér Sunak vo svojom úvodnom prejave na konferencii povedal, že kabinet zaznamenáva významný pokrok pri znižovaní inflácie. Očakáva sa, že jej miera v Británii do konca roka klesne na zhruba päť percent, čo je o polovicu menej, ako predstavovala v januári. Sunak si zníženie inflácie stanovil ako jeden z piatich kľúčových záväzkov na začiatku roka.

Konferencia potrvá do 4. októbra. Diskutovať sa na nej bude o rade tém, od vzdelávania a zdravotníctva cez výstavbu vysokorýchlostnej železnice HS2 až po Ukrajinu.