Dodávky ruskej nafty do Brazílie, Turecka a Afriky smerujú v marci k novým rekordným maximám, keďže po zákaze exportu ruských ropných produktov do Európskej únie sa Moskva zamerala na nové trhy. Vyplýva to z údajov obchodníkov a spoločnosti Refinitiv.

Úplné embargo EÚ na ruské ropné produkty vstúpilo do platnosti 5. februára. Export ruskej nafty tak bol namiesto do Európy presmerovaný do Afriky, Ázie, na Blízky východ a prečerpáva sa tiež z lode na loď (ship-to-ship, STS).

Podľa údajov Refinitiv marcové dodávky nafty a benzínu z ruských prístavov v Baltskom a Čiernom mori do Turecka už prekročili 1,2 milióna ton a sú tak vyššie ako 0,8 milióna ton vo februári.

Z ruských pobaltských prístavov bolo tento mesiac odoslaných do Brazílie najmenej 300-tisíc ton nafty, čo je viac ako 205-tisíc ton za celý február, ukazujú čísla. Stúpli aj dodávky ruskej nafty do afrických krajín, dodali trhové zdroje.

„Afrika zrejme odoberie značné objemy (ruskej nafty)," povedal jeden obchodník.

Z údajov Refinitiv vyplýva, že v marci bolo prepravených z prístavov kontrolovaných Ruskom zhruba 200-tisíc ton nafty do Líbye, približne 165-tisíc ton do Alžírska a 100-tisíc ton do Tuniska. Ďalšími príjemcami boli Nigéria, Ghana, Senegal a Maroko.

Približne 200-tisíc ton nafty z ruských prístavov má tento mesiac doraziť do Spojených arabských emirátov. Minulý mesiac Rusko poslalo najmenej 450-tisíc ton nafty do Saudskej Arábie. Podľa Refinitivu žiadne konkrétne miesto určenia nebolo uvedené v prípade rekordných 0,7 milióna ton nafty naložených v marci v ruských prístavoch v Čiernom a Baltskom mori.